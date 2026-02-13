Первая леди США Мелания Трамп поспособствовала очередному возвращению похищенных Россией украинских детей и воссоединению с их семьями. Она уже в третий раз помогла организовать возвращение детей в семьи.

Об этом заявили в Белом доме. Соответствующее сообщение Офис американской первой леди распространил в четверг, 12 февраля.

Не война, а "конфликт", не похищение, а "перемещение"

Показательно, что в Белом доме и сама Мелания Трамп полномасштабную войну, которую Россия развязала в Украине, называют "региональным конфликтом".

Также в Белом доме заявили, что жена Трампа помогла с объединением не только украинских, но и "российских детей".

"Первая леди США Мелания Трамп сегодня успешно объединила российских и украинских детей с их семьями. Первая леди США уже в третий раз помогла вернуть детей в их семьи после того, как они были разведены из-за регионального конфликта", – говорится в заявлении.

Мелания Трамп не называет вещи своими именами, и о похищении украинских детей говорит, как о"перемещении из-за обстоятельств".

"Я ценю то, что Россия и Украина преданы делу возвращения детей, которые были перемещены из-за обстоятельств, сопровождающих этот конфликт. Хотя все стороны сотрудничают, и наши коммуникации остаются крепкими, я призываю Россию и Украину активизировать свои усилия для обеспечения безопасного возвращения каждого ребенка к их семьям и опекунам", – заявила жена Трампа.

В Офисе первой леди отметили, что Мелания Трамп и ее представитель продолжают вести переговоры с обеими странами.

"Сегодня состоялось третье воссоединение с тех пор, как я начала стратегически сотрудничать с обеими странами. Я не сомневаюсь, что будет достигнут еще больший прогресс", – добавила первая леди США.

Напомним, что накануне Дня Святого Николая семеро украинских детей вернулись домой с оккупированных территорий и из России, где они оказались из-за войны. Мальчики и девочки в возрасте от 8 до 16 лет наконец увиделись со своими родными. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил роль первой леди Соединенных Штатов Америки Мелании Трамп и поблагодарил ее за гуманитарную поддержку инициатив Украины в вопросе возвращения детей.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 октября первая леди США Мелания Трамп заявила, что в результате ее собственной инициативы удалось вернуть домой восьмерых украинских детей. По ее словам, это стало реакцией на ее письмо, которое президент США Дональд Трамп передал российскому диктатору Владимиру Путину во время встречи на Аляске.

