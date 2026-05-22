Есть случаи возвращения украинских детей из РФ после их усыновления: Лубинец рассказал о роли Мелании Трамп

В Украине сообщили об отдельных случаях возвращения украинских детей, которых ранее вывезли в Россию и даже усыновили российские семьи. В то же время процесс возвращения остается сложным и зависит от наличия родственников в Украине и международной коммуникации.

Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, есть уже несколько подтвержденных случаев, когда украинских детей удалось вернуть даже после того, как они были официально усыновлены российскими семьями.

Он подчеркнул, что ключевым фактором в таких ситуациях является наличие родственников ребенка на территории Украины, которые могут подтвердить связь и участвовать в процессе возвращения.

Омбудсман также отметил, что Украина поддерживает постоянную коммуникацию с международными партнерами, которые вовлечены в возвращение депортированных детей. По его словам, важную посредническую роль в этом процессе играют американские партнеры.

Отдельно Лубинец упомянул о взаимодействии с командой, связанной с Меланией Трамп, которая, по его словам, участвует в усилиях по возвращению украинских детей. Он уточнил, что существует рабочая группа, с которой украинская сторона находится в ежедневном контакте.

"В этом непосредственно принимает участие Мелания Трамп. От нее есть рабочая команда, с которой я общаюсь каждый день", – отметил он.

По официальным оценкам, Россия вывезла около 20 тысяч украинских детей, и возвращение каждого ребенка требует отдельной сложной процедуры и международного взаимодействия.

Напомним, только с начала 2026 года в Украину удалось вернуть 150 детей, которых похитила Россия. Всего в рамках инициативы Bring Kids Back UA домой удалось вернуть более 2100 украинских детей. Также Украина рассчитывает на поддержку партнеров, чтобы вернуть из РФ всех своих детей.

Как сообщал OBOZ.UA, РФ должна вернуть Киеву более 19,5 тыс. детей. При этом Россия предлагала обменивать похищенных украинских детей на пленных в Украине оккупантов, что является вне понимания, не говоря уже о международном праве.

