Мечтал создать семью: война унесла жизнь младшего лейтенанта из Запорожской области. Фото

Гуляйпольская городская территориальная община сообщила о гибели младшего лейтенанта Сергея Шрамко из Запорожской области. Военный погиб во время боевого столкновения на Донецком направлении, а прощание с Защитником состоится 12 сентября 2026 года в Запорожье.

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Гуляйпольская городская территориальная община опубликовала сообщение о гибели своего земляка на странице в Facebook. Там отметили, что Сергей Шрамко, позывной "Алмаз", защищал Украину и погиб вместе со своими собратьями.

Путь Защитника

Сергей Шрамко родился 10 марта 1995 года в поселке Железнодорожное. С 2001 по 2010 год он учился в Железнодорожной школе и Гуляйпольском коллегиуме "Лидер".

В 2012 году Сергей окончил Ореховский сельскохозяйственный техникум, а в 2018 году — Таврический государственный агротехнологический университет. После учебы работал инженером по обеспечению в ООО "Агро-Континент" и Ореховской фирме "Сельхозинвентарь".

После начала полномасштабного вторжения России он переехал в Запорожье. Там работал ювелиром на предприятии "Золотой век".

В 2024 году Сергея Шрамко мобилизовали в Вооруженные силы Украины. В следующем году он учился в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, а после этого прошел специализированный курс тактического уровня по подготовке офицерского состава в селе Венджин в Польше.

Бой в Донецкой области

После получения звания младшего лейтенанта Сергея направили на Донецкое направление. Он служил командиром 3-го мотопехотного взвода 1-й мотопехотной роты мотопехотного батальона воинской части А4820.

24 мая 2025 года во время выполнения очередного боевого задания военнослужащий пропал без вести в районе населённого пункта Малиновка Покровского района Донецкой области.

Впоследствии в результате проведенных следственных действий стало известно, что Сергей Шрамко погиб во время боевого столкновения вместе со своими сослуживцами.

В общине вспоминают Защитника как жизнерадостного и оптимистичного человека.

"Сергей (наш "Алмаз") был человеком, излучавшим свет. Наш Защитник невероятно любил жизнь, умел радоваться каждому мгновению и делился оптимизмом с окружающими. Его искренняя улыбка, веселый нрав и жизнерадостность навсегда останутся в памяти каждого, кто имел честь его знать", — отметили в Гуляйпольской городской территориальной общине.

Там добавили, что у Сергея было много планов на будущее и он мечтал создать семью.

"Судьба распорядилась иначе. Сергей отдал самое дорогое – свою жизнь, защищая наше право на будущее. Его жизнелюбие и подвиг никогда не будут забыты", – говорится в сообщении.

Гуляйпольская городская территориальная община выразила соболезнования родным, близким, друзьям и сослуживцам погибшего военного.

Прощание с Сергеем Шрамком состоится 12 сентября 2026 года в Запорожье.

Как сообщал OBOZ.UA, после двух недель борьбы за жизнь скончался защитник из Гуляйполя. Артем Куриленко получил тяжелое ранение вблизи Межовой в Днепропетровской области.

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