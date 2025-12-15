Мечтал о Бостонском марафоне: от ранений погиб основатель инициативы 'Твоя кровь спасает' Тарас Целюх

В госпитале от полученных на фронте ранений умер лейтенант Тарас Целюх, военнослужащий Сил обороны, участник Революции Достоинства и АТО, основатель ветеранской донорской инициативы "Твоя кровь спасает". Врачи пытались спасти молодую жизнь, но не смогли.

Трагическое известие сообщили в соцсетях друг погибшего Василий Галамай, а также пресс-служба ФК "Карпаты". Целюх был фанатом команды и болел за клуб.

Что известно о Герое

Целюха (позывной "Колобок") не стало 14 декабря. Знакомые вспоминают его как активного участника общественной жизни, очень светлого и искреннего человека.

"Сегодня (в воскресенье. – Ред.) Украина потеряла настоящего Героя. Мой близкий друг, побратим, человек с огромным сердцем и несокрушимой волей", – написал Галамай.

Он рассказал, что "Колобок" защищал Украину на востоке еще до полномасштабного вторжения, служил, в частности, в "Азове". Когда россияне начали большую войну, мужчина снова, без колебаний и сомнений, вернулся в армию.

Целюх был идейным вдохновителем инициативы "Твоя кровь спасает". "Благодаря его энтузиазму и настойчивости мы помогли спасли много жизней. Он не просто говорил о помощи – он ее организовывал", – заявил товарищ погибшего.

Он назвал воина "мощным общественным деятелем, успешным предпринимателем, человеком, который жил полной жизнью". Защитник читал много книг, коллекционировал монеты и купюры, вел здоровый образ жизни и занимался бегом. Он участвовал в полумарафонах и мечтал пробежать Бостонский марафон.

"Вместе с Тарасом и еще одним нашим побратимом мы основали голубичную плантацию. У нас были большие планы на ее расширение, на много совместных дел. Теперь эти планы придется воплощать без него – но мы их воплотим, обещаю...

Тарас, брат, мы продолжим все наши дела. Плантацию расширим. "Твоя кровь спасает" продолжит спасать жизни. И мы получим ту Украину, о которой мы с тобой мечтали", – дал обещание Галамай.

