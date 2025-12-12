Отдал жизнь за Украину: в боях в Донецкой области погиб пластун из Тернополя. Фото

В бою за Украину погиб воин из Тернополя Андрей Буда. Он стал на защиту родной земли еще в 2014-м, в рядах первых добровольцев.

Андрей был историком и воспитателем "Пласта", имел много наград за проявленное в бою мужество, жизнь воина оборвалась вблизи Северска Донецкой области 10 декабря. О потере сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

Что известно о Герое

О гибели воина Сергей Надал сообщил 11 декабря – на следующий день после того, как сердце Андрея Буды навеки остановилось.

"В небе появилась еще одна звезда, которая светит нам отвагой и непокорностью. Наш земляк Буда Андрей Владимирович погиб 10 декабря во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Он отдал свою жизнь, защищая Украину, ее независимость и мирное будущее. Выражаем глубокие соболезнования семье, близким и побратимам Андрея. Вечная и светлая память Герою!" – написал городской голова Тернополя.

Местное издание "Терен" отметило, что трагическое известие подтвердил отец Героя, Владимир Буда.

"Чуда не произошло: 3 года и почти 10 месяцев пребывания на фронте... Во время выполнения боевого задания в районе Северска... дрон – вчера. Гибнут лучшие мужчины и женщины нации, из тех первых, что ушли в 22 году. Андрей присоединился к своим воспитанникам из пласта Гурняка и Дереха. Где-то там им будет хорошо. О времени панихиды и чина похорон сообщу дополнительно", – отметил мужчина.

В "Терене" добавили, что друзья и знакомые Андрея Буды, среди которых немало пластунов, делятся о нем воспоминаниями в соцсетях.

В частности, о Герое вспомнила сестра другого павшего воина из Тернополя Виктора Гурняка – Ольга.

"Андрей, тихо спи, друг... Погиб друг из пластовой юности, с кем были на лагерях и играли в вертепах, друг, с которым бегали вместе вокруг озера, который писал мне стихи, всегда был загадочным, но с замечательной улыбкой, другом, который поддержал, когда погиб Витя. В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб Андрей Буда. Пластовый воспитатель моего Витька. Был на войне, еще тогда когда войну называли АТО, с началом полномасштабного вторжения защищал Украину. Сегодня 11 декабря – День Гор, ты так любил горы. Теперь ты выше облаков, друг... передавай привет Витьку там, теперь вас там уже почти целый пластовый кружок, Дерех, ты, Витек", – написала Ольга Гурняк.

У пластуна Назара Зелинки об Андрее остались только самые светлые воспоминания.

"Погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области Андрей Буда. Пластун, воспитатель Героев Украины Виктора Гурняка и Виталия Дереха. Один из моих пластовых воспитателей. Добрый, искренний, верный пластовой присяге. С ним всегда было весело... Участник АТО, с началом полномасштабного вторжения вернулся в войско. Тихо спи, без тревог", – написал он.

Украинский историк, политический и общественный деятель, председатель Краевого Пластового Совета Юрий Юзич назвал Андрея Буду "замечательным воспитателем" украинского Пласта.

К пластовому движению уроженец Волыни Андрей Буда, чья семья переехала в Тернополь, когда он еще был ребенком, пришел в возрасте 11 лет – в 1993 году. Пластовую присягу принял 1 ноября 1998 года, получив степень пластуна-разведчика ("как когда-то Бандера и Шухевич", добавил Юзич).

Разведчиком впоследствии Андрей Буда стал и на фронте.

Будущий Герой получал историческое образование в Тернопольском государственном педагогическом университете. Опубликовал несколько научных статей по истории возникновения Пласта и первых лет его деятельности. Имел активную гражданскую позицию: отстаивать то, что считал ценным, Андрей начал еще во времена акции "Украина без Кучмы", вместе со своими воспитанниками, Героями Украины Виктором Гурняком и Виталием Дерехом, боролся за будущее Украины на Майдане, где бушевала Революция Достоинства.

А после Майдана, в 2014-м, среди первых пошел защищать страну от российских захватчиков с оружием в руках.

"Участвовал в боях по обороне Мариуполя. После демобилизации работал в инспекции Тернопольского областного центра охраны и научных исследований памятников культурного наследия. С 2017 года на контракте в 10 горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс". Ведь был не только по названию горным штурмовиком. Выполнял задачи в районе города Попасная Луганской области. Впоследствии работал в одном из Датских фондов, где занимался гуманитарным разминированием в Донецкой и Луганских областях", – рассказал Юзич.

В 2022-м, после начала полномасштабного вторжения России, Андрей вернулся в "десятку": вместе с побратимами из "Эдельвейса" участвовал в обороне Лисичанска и Славянска в Донецкой области.

"Солдат, принципиально отказывался от сержантских званий. Формально водитель пулеметного взвода. На самом деле – три года в роте огневой поддержки: противотанковый взвод, где использовал корсары, фаготы, джавелины. С мая 2025 года в пулеметном взводе. Он был одним из тех о ком я писал, что берут отпуска из Сил обороны Украины – между боевыми – для того, чтобы поехать на пластовый лагерь "Говерля" Не в где-то в Европу, а в Карпаты, к детям, которые нуждаются в поддержке и ценностных ориентиров. К воспитанникам Пласта, которые готовятся к или для фронта. Последний раз мы с ним и виделись на этом лагере, в Горганах, над рекой Лимницей в Осмолоде", – написал глава Краевого Совета Пласта.

Погиб Андрей Буда в районе Северска Бахмутского района от удара вражеского дрона. Он ушел в Вечность 43-летним: последний свой день рождения Герой встретил 26 июня.

"За период участия в антитеррористической операции и полномасштабном вторжении получил семь отличий и медалей. Андрея изменим, но не заменим. Соболезнования семье и близким. Вечная память Другу!" – отметил Юзич.

