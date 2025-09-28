300 лет назад этот адмирал спас Данию от русской агрессии. Если она закроет свои проливы для русских кораблей, экономика России накроется медным тазом.

25 сентября большой десантный корабль "Александр Шабалин" был обнаружен в 12 км от датского острова Лангеланн с отключенным транспондером – как раз после серии облетов датских аэропортов и военных баз неизвестными дронами.

С 22 на 23 сентября из-за дронов более чем на четыре часа был закрыт аэропорт Копенгагена: 51 рейс перенаправили, 109 отменили. В тот же день аэропорт Осло также не работал несколько часов из-за беспилотников. В ночь на 25 сентября неопознанные беспилотники видели над Ольборгом, Эсбьергом, Сённерборгом и авиабазой Скридструп, где базируются истребители F-16 и F-35. На следующий день ситуация в Ольборге повторилась.

Трудно не связать эти провокации с Россией и с появлением русского корабля – и не пожалеть об отсутствии в НАТО решительного адмирала Норриса. Я уже писал о нем в статье "Атака Уэйджера", но еще в 2017 году. С тех пор появились новые данные, точнее я их добыл в ходе работы над датско-голландским проектом STRO (Sound Toll Registers Online), в котором принимал участие именно с того года и о котором тоже не раз писал.

В целом же за эти годы я опубликовал около 30 статей в таких известных журналах, как "Звезда", "Знание-Сила, "Наука и жизнь", "Гангут", в газете ученых и популяризаторов науки "Троицкий вариант – Наука", в американских и украинских изданиях. Добытые данные, а также ход работ над проектом собраны и описаны мною в книге "Мать всей коммерции. Россия в регистрах Зунда", публикация которой должна вскоре начаться в основательном журнале "Семь искусств". Но в России опубликовать ее сейчас невозможно.

После 24 февраля 2022 года меня перестали публиковать российские издания, кроме "Троицкого варианта". Видимо, из-за того, что живу в США и полностью на стороне Украины. Перестали отвечать главные редакторы журналов "Звезда" и "Знание-Сила", главред военно-морского сборника "Гангут" обвинил меня в русофобии, а редакция "Науки и жизни" отвечает корректно, но не публикует и так далее. Некоторые зарубежные русскоязычные издания (американский альманах "Чайка", датский журнал "Новый берег", канадский журнал "Новый свет") также отказывают в публикации по причине критики России! Так что кэнселинг, отторжение русской культуры дело взаимное.

Но пора бы перейти к делу, к адмиралу Джону Норрису, спасшему Европу от русской агрессии.

Англичанка гадит или старая взаимная неприязнь

Русская нелюбовь к англосаксам имеет глубокие корни, особенно расцвела она при советской власти и в путинской России. Но началась уже при Петре I, хотя именно английские мастера-корабелы построили большую часть его флота.

Во время Северной войны царь поощрял пиратство на Балтике, на что шведы отвечали каперством отчего сильно страдала морская коммерция. Так, в 1714 году Англия потеряла от действий шведских корсаров 24 торговых судна и ещё 30 весной следующего. Почему она не предпринимала мер? Потому что все ее силы были заняты – великие державы вели большую войну за испанское наследство и до Балтики у них руки не доходили.

Но в 1714 г. эта война закончилась, пришло время навести на востоке порядок, и в июне 1715 г. адмирал Джон Норрис с эскадрой из шести британских и восьми голландских линейных кораблей привёл на Балтику огромный караван в 300 торговых судов. В Ревеле ему устроили грандиозные торжества, срочно прибыли и русские царь с царицей, ведь свершилось то, ради чего рубили окно в Европу – Норрис распахнул дверь в Россию!

Данные таможенных регистров Зунда подтверждают размер каравана и показывают его формирование. Если 6 июня таможню прошли всего 4 судна, то 7 июня сразу 146, 8 июня 50, 10 июня 10, 11 июня 77 и 12 июня 17. Всего 304 судна. Больше половины указало пунктом назначения Ригу. В середине сентября Норрис привёл в Зунд обратный конвой, столь же огромный. Только из Петербурга, Нарвы и Выборга 13-го числа отметилось 5 судов, 14-го – 41, 15-го – 17.

Норрис ушёл, но осенью новая английская эскадра соединилась с датским флотом, и шведам пришлось умерить активность. Лишь после этого в 1716 году русский линейный флот впервые вышел из Финского залива и даже ходил к Борнхольму, а галеры взяли с Данцига контрибуцию. Царь осваивался на Балтике, но снова явился Норрис, уже с 19 линейными кораблями. Это раздражало, хотя адмирал если и оказывал давление, то на Швецию, поскольку курфюрст Георг Ганноверский, ставший королём Англии Георгом I, хотел закрепить за собою Бремен и другие города, отнятые у шведов.

Однако у русского царя зрели свои планы, Норрис им мешал, с этих пор и начинается отсчёт взаимной неприязни. В середине июля 1716 г. Пётр прибыл с галерами в Копенгаген, а вскоре пришли и его линейные силы. В гавани собрался огромный флот: 18 линейных кораблей и 4 фрегата датских; 14 кораблей и 4 фрегата русских; 19 кораблей и 2 фрегата английских; 4 корабля и 2 фрегата голландских; 48 русских галер – и несколько сот коммерческих судов. Союзники решили явить единство и требовался командующий. Норрис не хотел уступать датскому адмиралу Гюльденлеве, в итоге флагманом союзного флота выбрали русского царя.

Норрис не дал захватить Данию

Апофеоз политики Петра! Всеобщее признание!

Но в Дании русские оставили плохую память. Генерал-адъютант Девьер писал царю из Копенгагена: "Здесь мы нажили такую славу, что в тысячу лет не угаснет. Из сенявинской команды умерло около 150 человек, и многих из них бросили в воду в канал, а ныне уже покойников 12 принесло ко дворам, и народ здешний о том жалуется, и министры некоторые мне говорили, и хотят послать к королю".

В середине августа Пётр дождался транспортов с десантом, вывел огромный флот в море, пожёг прибрежные шведские посёлки, но этим и ограничился и через неделю… вернулся в Данию. Здесь был центр его интересов и не будь Норриса, история могла пойти по иному пути. Царь хотел ударить в самое сердце Швеции, в Сконию и готовил свою морскую пехоту. Но аппетиты росли, и едва в Зеландии собрались 24000 русских войск, как он потребовал, чтобы ему уступили важный шведский порт Карлскрону, что ошеломило союзников. В этом случае он контролировал бы вход на Балтику. Между тем через Зунд в 1699 году, последнем перед началом Северной войны, прошло более 4200 судов, причём половина направлялась в Англию или шла из её портов, а более 600 из них было английскими.

Когда ещё 16000 русских войск появилось перед Копенгагеном (плюс 6 тысяч человек команд галерного флота), даже у доверчивых датчан возникли подозрения. Они окрепли, когда Пётр потребовал доступа к гавани, верфи и крепости столицы и хотел расквартировать полки в городе. Без предупреждения он с галерами перешёл к замку Кронборг, но со дня на день откладывал высадку в Сконию. Датчане поняли, сколь опасен союзник, увеличили число часовых на верках, а ночью русским не разрешили оставаться в городе. Командующему флотом указали строго следить за их галерами, не слушать царя и самому командовать кораблями. Положение в Копенгагене обострилось до крайности.

Почему же Пётр так и не решил, идти ли десантом в Швецию или захватить гостеприимную Данию? Ответ – английский флот. Пока датчане искали способа выразить неудовольствие опасному союзнику, Норрис предложил захватить русские корабли. Он будто бы получил из Лондона приказ взять царя в плен! Умело пущенный слух подействовал, и русским предложили отозвать свои войска. Пётр ушёл нехотя и не сразу, лишь в конце октября. Тогда ушёл и Норрис, однако несколько его кораблей остались на всякий случай у датской столицы.

В 1718 г. англичанин снова появился на Балтике, но уже не как союзник России – она испортила отношения с Англией, вмешавшись в германские дела. Царь запросил Лондон о намерениях, и зная крутой нрав англичан, три своих корабля назначил для затопления на входе в гавань Кронштадта...

В 1720 г. Норрис прибыл на Балтику уже с 25 кораблями. Они соединились с 11 шведскими – царю давали понять, что в любом случае арбитром на Балтике будет Англия. Именно с этого года угасает активность Петра в строительстве флота. Видимо, он понял, что плетью британского обуха не перешибёшь.

Норрис объявил, что прислан для защиты шведских берегов, три недели для острастки блокировал Ревель, но большой активности не проявлял, больше блюл коммерческие интересы Англии. Царю позволили пожечь шведские берега, но вынудили предоставить английским купцам режим наибольшего благоприятствования. Последние годы жизни не радовали Петра: жена изменяла, соратники проворовались, корабли ветшали быстрее, чем их строили, а морями правила Англия...

А уже через год после смерти царя Екатерина I решила ради счастья их дочери, вышедшей замуж за голштинского герцога, отнять для того Шлезвиг у недавней союзницы Дании. Собрали флот, готовили к походу армию, но тут на Балтику пришла сильная англо-датская эскадра под командой знаменитого адмирала Чарльза Уэйджера и всё лето и осень 1726 года стояла у Ревеля, сорвав поход. Адмирал привез письмо великобританского короля, недвусмысленно предостерегавшего венценосную сестру от неосмотрительных шагов. Англичане снова сорвали агрессию России.

Ключевая роль Дании

Прошло триста лет, и Россия снова угрожает Европе. Ее армия напала на Украину, дроны вторглись в Польшу, кружат над Данией, истребители угрожают Эстонии, а ее суда рвут кабели связи и подачи энергии в Балтийском море. Найдется ли новый Норрис?

Пора бы. Дания – ключ к Балтийскому морю, поэтому гигант Пётр I и норовил взять ее под контроль, но кишка оказалась тонка. Сейчас недомерок Путин пробует ее на прочность. От большого ума – дразнить ее не следует, через ее проливы идёт основной поток русской нефти на экспорт и если она их закроет для русских кораблей, экономика России накроется медным тазом.