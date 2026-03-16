Машины для дронаров: 'Стальной фронт' Ахметова передал внедорожники подразделению БПЛА бригады 'Хортица'

"Метинвест" в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова передал два пикапа дронарям 23-й отдельной бригады "Хортица" Национальной гвардии Украины. Пикапы повышенной проходимости усилят силы беспилотных систем на Запорожье.

Пилоты БПЛА продемонстрировать один из своих выездов, захватив с собой тяжелый дрон-бомбер "Кажан". Мощный гексакоптер может нести около 15 килограммов груза: провизия, БК, средства поражения – все зависит от поставленных задач. Сегодня "Кажан" несет "взрывной" груз для врага.

"Бомбы бывают разные: осколочные, фугасные и применяются в соответствии с целью поражения. Самая жирная цель на моей памяти – это укрытие, если так можно сказать, тактического уровня. Сначала мы провели разведку оптоволоконным FPV. Мы нашли вражеский склад боеприпасов, оружия, генераторов, старлинков, и было принято решение разбирать это укрытие. Мы всю ночь летали и полностью разобрали тот амбар, обезвредив врага", – делится деталям успешного задания пилот БПЛА 23 отдельной бригады НГУ "Хортица" на псевдо ЯКУДЗА.

Воин Якудза пилотирует различные БПЛА около двух лет. За это время в личном зачете – более трехсот подтвержденных поражений целей. Статистика этого экипажа 23-й отдельной бригады "Хортица" за полгода – врагу прилетело более тысячи "поздравлений".

По словам нагвардейцев-дронаров, залог успешных поражений – мастерство экипажа и мобильность. Всегда в необходимости – надежные машины. Недавно из-за вражеского FPV, экипаж потерял автомобиль, однако благодаря отличной работе водителя, все защитники остались живы. Поэтому потребность в автомобильной технике на передовой остается постоянной.

"Мы получили автомобили в рамках инициативы Стальной фронт от "Метинвеста". Они очень пригодятся в нашей роте беспилотных авиационных комплексов, потому что постоянно надо проводить логистику, завозить экипажи на позиции, завозить дроны, БК, поэтому каждый автомобиль очень важен на фронте", – говорит ЯКУДЗА.

"Стальной фронт Рината Ахметова" – это милитарная инициатива, которая консолидирует помощь всех бизнесов SCM для Сил обороны Украины, где Группа "Метинвест" выступает ключевым производственным и логистическим хабом. В рамках проекта компания не только закупает технику и оборудование, но и производит из собственной стали критически важную продукцию: мобильные стальные укрытия ("крыивки"), противоминные тралы, защитные экраны для бронетехники. Общая сумма, которую Ринат Ахметов направил на поддержку военных и гражданских с начала полномасштабного вторжения, составляет 13,5 млрд грн.