Марево или мариво: как будет правильно на украинском

Украинский язык – гибкий, образный и богатый на синонимию, но в то же время и требовательный к точности. В живой речи часто появляются варианты слов, которые не соответствуют нормам. Одно из таких слов – марево. Его часто путают с вариантом "мариво".

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Эти лексемы звучат похоже, но только одна форма является правильной. OBOZ.UA рассказывает, какое слово нормативное, какое – ошибочное.

Слово марево является нормативным и зафиксировано в авторитетных украинских словарях. Оно имеет несколько значений:

Оптическое явление – мираж или зрительное искажение, вызванное разницей температур и преломлением света.

Призрачный, иллюзорный образ – что-то нереальное или фантазийное.

Например:

Над трасою влітку тремтіло марево від спеки.

Її спогади були лиш маревом – розмитим і тривожним.

Таким образом, слово употребляется как в прямом, так и в переносном значении.

Марево – это также исключение из общего правила написания существительных среднего рода, в которых часто используется суффикс -иво. В этом случае правильное написание - -ево.

Слово "мариво" является ненормативным и не фиксируется ни одним официальным украинским словарем. Его использование является результатом:

подражания аналогичным словам, которые имеют суффикс -иво, но к мареву это не применяется;

механической ошибки в речи или письме, которая впоследствии начинает распространяться.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие украинские слова не имеют соответствий в русском языке.

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