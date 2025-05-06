'Манипулирование общественным мнением': в Житомирском ТЦК отреагировали на 'слитое' в сеть видео служебного совещания

Сеть всколыхнуло видео с совещания Житомирского ТЦК, где, вероятно, чиновники обсуждают планы по мобилизации на май – сколько людей должны "поставить", кого именно искать и как действовать, чтобы выполнить задание. В частности, речь идет о "ежедневной норме", студентах без отсрочек, владельцах оружия и даже о договоренностях с людьми через сайты продажи авто.

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В Житомирском областном ТЦК и СП отреагировали на ситуацию, назвав утечку видео следствием вражеской кибератаки. В учреждении заявили, что видео распространено с целью дискредитации и манипулирования общественным мнением.

"Недавно была осуществлена хакерская атака на систему ТЦК и СП Житомирской области. В результате в сеть попала видеозапись служебного совещания должностных лиц, который был обнародован с целью манипулирования общественным мнением, вызывания возмущения в обществе, посева сомнений относительно законности работы ТЦК и СП и общей дестабилизации. Подчеркиваем: территориальные центры комплектования и социальной поддержки действуют исключительно в рамках действующего законодательства Украины и способом, предусмотренным законом. Это четко отмечалось и во время служебного совещания", – отметили в ТЦК.

По данному факту назначена служебная проверка, а специалисты по кибербезопасности уже приняли необходимые меры для восстановления защиты информационных систем.

Напомним, в сети опубликовали видео, на котором зафиксировано видео драки между мужчиной и военнослужащим в одном из районов Киева. На происшествие уже отреагировали в ТЦК СП столицы. Как отметили в ТЦК, во время проверки документов мужчина вел себя агрессивно, отказался показать военно-учетные документы. Затем он достал газовый баллончик и использовал его против военнослужащего группы оповещения и спровоцировал драку.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковске сотрудники ТЦК остановили для проверки документов мужчину, но тот начал агрессивно себя вести и укусил одного из военных за ногу, травмированную во время боевых действий. После этого попытался убежать, но его остановили правоохранители.