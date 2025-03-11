В ночь на 8 марта в Доброполье Донецкой области во время российского обстрела жилого квартала погиб спасатель военизированного горного отряда, 39-летний Виталий Коляда. Мужчина пытался спасти семью от обстрела, но, к сожалению, погиб сам.

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Спустился вниз к машине и погиб

В ночь на 8 марта россияне нанесли несколько ударов по жилому кварталу Доброполья в Донецкой области. Первый удар был баллистической ракетой, взрыв произошел среди пятиэтажных жилых домов. Загорелись квартиры, автомобили, вылетели окна и двери.

"В тот день семья Виталия Коляды была в своей квартире в Доброполье. Виталий был на больничном. Вообще-то семья жила в селе неподалеку, в доме матери, которая осталась одна. Но почему-то приехали в свою квартиру, может, по каким-то делам", – рассказывает OBOZ.UA знакомая семьи Екатерина.

После первого взрыва Виталий с одним из своих сыновей спустился вниз к машине, видимо, они собирались покинуть этот район. Его супруга Юлия со вторым сыном еще были в квартире. В это время россияне нанесли следующий удар из РСЗО кассетным снарядом. Виталий был тяжело ранен и потерял сознание.

Украинские военные оказали ему первую помощь и на машине повезли в больницу.

Позже в Telegram в группе Доброполья появится сообщение: "Юлия спрашивала, кто вез раненого мужчину без сознания в больницу, просила откликнуться".

Виталия искали некоторое время, а обнаружили уже в морге. К сожалению, врачи не смогли ему помочь. Сын был ранен в ногу, но его жизни ничего не угрожает, врачи оказали ему помощь.

В суматохе пропала барсетка погибшего с документами, ключами и деньгами. Родные просили вернуть документы и ключи, им они очень нужны для оформления справок...

Десять лет спасал людей в шахтах

Коллеги Виталия Коляды из 1 взвода 10-го военизированного горно-спасательного отряда до сих пор не могу поверить, что их товарища больше нет в живых.

"До того, как стать горным спасателем, Виталий работал в шахте семь лет. А потом уже стал спасателем, последние десять лет работал с нами. Мы были как одна семья. Он вместе с нами участвовал в операциях в шахтах Доброполья, Павлограда, спасал людей. Проявил себя как очень хороший боец. Также мы вместе участвовали в спортивных соревнованиях, играли в волейбол, футбол. Он был очень веселым. Сам родом из села, хозяйственный", – вспоминает о нем помощник командира Игорь Владимиров.

Виталий вырос в селе Ново-Криворожье неподалеку от Доброполья. Там находится дом его родителей. Буквально в прошлом году умер его старший брат, а немного ранее не стало отца. Поскольку мама осталась одна, семья Виталия в последнее время жила с женщиной, помогала ей по хозяйству.

"Для Виталия семья всегда была на первом месте, он заботился о Юлии и детях. У него остались двое сыновей 15 и 10 лет, он их очень любил. Старший занимался боксом и даже побеждал в различных соревнованиях. Это очень хорошая и порядочная семья. Сам Виталий очень добрый, отзывчивый человек, к нему можно было обратиться за помощью, он никогда не отказывал", – продолжает Катерина.

Теперь мама спасителя осталась совсем одна, правда, у нее есть внуки, которые всегда будут напоминать женщине о ее сыновьях.