Малосольная скумбрия 'Том Ям': рецепт идеальной закуски для пасхального стола

Скумбрия – универсальная рыба, которую можно солить, запекать, а также делать из нее шашлык, добавлять в салаты. Для маринада можно использовать сахар, соль, специи, соус "Том Ям".

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии с пикантным соусом "Том Ям".

Ингредиенты:

Скумбрия 2-3 шт

Вода 1 л

Лук 1 шт

Лавровый лист 2 шт

Смесь перцев (черный, белый, красный, зеленый и душистый) 1 ст.л

Соль 50 гр

Сахар 1 ст.л

Паста "Том Ям" 1,5-2 ст.л

Способ приготовления:

1. Очистите скумбрию, удалите голову, хвост и внутренности. Разделайте на филе, удалите брюшные кости. Выбирайте плотную рыбу для лучшего результата.

2. Маринад: положите филе скумбрии в подходящую емкость. Залейте остывшим маринадом. Накройте крышкой или пищевой пленкой и уберите в холодильник. Маринуйте минимум 24 часа, но для более насыщенного вкуса оставьте на 48 часов.

3. Перед подачей нарежьте филе на порционные кусочки. Украсьте луком, зеленью или подавайте как самостоятельную закуску.

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