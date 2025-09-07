Макароны с сыром – любимое блюдо в банатьох семьях, особенно, на ужин. По словам экспертов, есть простой способ сделать это блюдо еще более "безумно сырным и сытным" без лишних молочных продуктов.

Решением являются хлопья пищевых дрожжей. Эти пикантные золотистые хлопья, которые веганские повара ласково называют "нуч", уже десятилетиями являются основным продуктом растительной кухни. Они изготавливаются из деактивированных дрожжей и естественно богаты витаминами группы В, но настоящая магия заключается в их вкусе – ореховом, сырном привкусе, который может вывести макароны с сыром на новый уровень, пишет Express.

При добавлении к соусу пищевые дрожжи придают ему глубины сырного вкуса, с которым даже самый изысканный чеддер не сравнится. Они также немного загущают смесь, придавая соусу шелковистую текстуру, которую вы ожидаете от блюда, которое получается идеальным.

И хотя это обязательный ингредиент для веганов, многие любители молочных продуктов также открывают для себя его прелести – он усиливает вкус без обременительного добавления сыра.

Так, авторы рецептов Phil's Vegan Recipes отмечают, что он так же хорошо подходит и в невеганских блюдах, где его можно сочетать с обычным сыром для двойного вкуса.

Пищевые дрожжи также имеют питательную ценность. Они часто обогащены витамином B12, что делает их полезным дополнением к растительному рациону, а также содержат белок и клетчатку – неплохо для чего-то, что смакует как чистое наслаждение.

Для наилучшего результата посыпьте ими макароны с сыром перед выпеканием сверху, чтобы они приобрели золотистую пикантную корочку.

