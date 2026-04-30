Май в Украине начнется с заморозков: синоптики дали детальный прогноз. Карта

Первые дни мая в Украине не принесут ожидаемого весеннего тепла, ведь синоптики прогнозируют заморозки ночью и сдержанное повышение температуры днем. Прохладнее всего будет на севере и востоке, тогда как западные области получат относительно теплые погодные условия.

Видео дня

В то же время существенных осадков не ожидается, за исключением отдельных регионов. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Итак, в ночное время 1-2 мая температура воздуха будет колебаться в пределах +1...+7°, однако в большинстве областей будут сохраняться заморозки до 0...-3°. Такая ситуация обусловлена поступлением холодного воздуха из северных широт.

Днем 1 мая температура поднимется до +7...+13°, причем теплее всего будет в южных регионах. Уже 2 мая ожидается незначительное потепление. В большинстве областей столбики термометров покажут +10...+16°, а на Закарпатье – до +19°.

Существенных осадков в начале месяца не прогнозируется. Только в Крыму возможны небольшие дожди, а в других регионах будет преобладать сухая погода с периодической облачностью. В то же время в горных районах местами возможны кратковременные осадки.

Синоптики отмечают, что в целом май 2026 года будет несколько прохладнее климатической нормы. Средняя месячная температура ожидается на уровне 12-15°, что примерно на 1-1,5° ниже привычных показателей.

Что касается осадков, их количество прогнозируется в пределах нормы. В большинстве регионов выпадет 35-76 мм дождя, тогда как в западных областях и горных районах этот показатель может достигать 88-138 мм.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 30 апреля, около 11:00 в некоторых районах города пошел снег. Такие "весенние" осадки в столице зафиксировали второй день подряд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!