Магнитные бури в июне: прогноз на три дня

С 21 по 23 июня сильных магнитных бурь не ожидается. Максимальный прогнозируемый К-индекс достигнет всего 3 баллов.

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Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA). По данным специалистов, за последние сутки максимальный уровень геомагнитной активности составил 3 балла.

Прогноз магнитных бурь на ближайшее время

Такой же показатель прогнозируется и на 21–23 июня. Специалисты отмечают, что в течение трех дней магнитных бурь не ожидается.

В воскресенье, 21 июня, К-индекс достигнет отметки 3. Это соответствует "зеленому" уровню, то есть слабым магнитным бурям.

Аналогичная ситуация ожидается и в последующие дни. 22 и 23 июня К-индекс снизится до 2, что также не представляет угрозы.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури возникают из-за активных процессов на Солнце, в частности солнечных вспышек и выбросов энергии. Во время таких явлений в космическое пространство попадает большое количество заряженных частиц, преимущественно протонов и электронов. Часть этого потока движется в сторону Земли. Когда заряженные частицы взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты, возникают геомагнитные возмущения, которые называют магнитными или солнечными бурями.

Для оценки силы таких явлений используется К-индекс. Показатели от 1 до 4 означают слабую геомагнитную активность, которая обычно не влияет на самочувствие. Если же значение достигает 5 и выше, бурю относят к сильным. Такие геомагнитные возмущения могут сказываться на самочувствии людей, а также влиять на работу технических систем.

Во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. Среди наиболее распространенных симптомов: головная боль, повышенная усталость, раздражительность и ощущение стресса. Специальных препаратов для защиты от воздействия магнитных бурь нет, однако при необходимости можно облегчить отдельные симптомы привычными средствами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что погода в Украине в последний день этой недели, 21 июня, будет жаркой. Осадков не ожидается ни в одном из регионов нашей страны.

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