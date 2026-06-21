Украину разогреет до +33: какой будет погода в воскресенье, 21 июня. Карта

Погода в Украине в последний день этой недели, 21 июня, будет жаркой. Осадков не ожидается ни в одном из регионов нашей страны.

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Прогнозом поделился Украинский гидрометеорологический центр. На сайте УкрГМЦ сообщается, что только в Сумской, Закарпатской областях и в Крыму есть вероятность небольшого дождя, но он будет кратковременным и никак не помешает летней жаре.

В западных, частично северных и некоторых центральных регионах небо будет ясным, в остальных — небольшая облачность.

Ветер в воскресенье – северный (на западе страны юго-восточный) и не слишком сильный, всего до 5–10 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 21 июня, термометры покажут примерно +12..+17, а на юге и вовсе +20 градусов. Днем температура будет в диапазоне +24..+29, хотя на западе и юге местами – даже до +30..+33 градусов.

Чрезвычайная пожарная опасность объявлена на юге Украины (кроме Херсонщины), в Ривненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Житомирской, Сумской, Винницкой и Кировоградской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение третьего месяца весны 2026 года климатологами было зафиксировано три температурных рекорда. Теплее всего было 6 мая, когда максимальная температура повысилась до 29,9 градусов.

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