Люди, рожденные в эти месяцы имеют очень сильную интуицию

Если вы родились в течение этих четырех месяцев, опытные астрологи считают, что вы обладаете замечательными духовными дарами. Однако вам нужно развивать глубокое доверие к своим интуитивным и экстрасенсорным способностям.

Решение полностью принять свою инстинктивную проницательность может быть сначала вызовом, но это важно для вашего личностного роста. Разрешение себе прислушиваться к этому внутреннему шепоту может привести к пониманию и более глубокой связи с вашим истинным "я". Следовать своей интуиции — это не просто, но необходимо для вас, пишет OBOZ.UA.

Март: сострадательная душа

Если вы родились в марте, вы, вероятно, обладаете чувствительной натурой. Ваша интуиция сильна, и вы имеете глубокое желание поддерживать мир и гармонию с другими. Из-за этого вы можете часто сомневаться в своих суждениях о людях. Вы можете чувствовать вину за негативные чувства или ощущение, что чей-то характер не соответствует вашему собственному. Важно помнить, что установление границ и отказ от слова "нет" — это не осуждающее поведение; они полезны и необходимы. Научиться чаще доверять своему первому впечатлению может помочь вам избежать расходования своей эмоциональной энергии не туда, куда надо. Независимо от того, вы больше отождествляете себя с Рыбами с воображением, или с Овном- новатором, вам суждено следовать своей внутренней мудрости.

Июль: чувствительная мудрость

Люди, рожденные в июле, имеют мудрую и интуитивную натуру. Независимо от того, являются ли они чувствительными Раками или сияющими Львами, те, кто родился в этом месяце, часто имеют врожденную способность понимать свои инстинкты. Однако для них крайне важно научиться доверять этим внутренним подсказкам, прежде чем ситуации будут разворачиваться. Полагаться исключительно на логику или весомые факты не всегда является самым полезным вариантом; иногда нам следует обращать внимание на сигналы, которые посылают нам наши тела и души, даже без дополнительных доказательств. Рожденным в июле также следует практиковать здоровую отстраненность от своих эмоциональных желаний, поскольку эти чувства могут затмить их суждения и заставить их игнорировать предупредительные знаки, когда они увлечены кем-то или чем-то.

Октябрь: сияющий свет

Люди, рожденные в октябре, – это миролюбивые личности, которые любят распространять радость, легкость и ощущение связи. Независимо от того, являются ли они волшебными Весами, или душевными Скорпионами, эти люди стремятся оставить глубокое влияние на жизнь других. Они ценят создание безопасных пространств, где каждый может чувствовать себя комфортно, свободно и одобрено. Однако тем, кто родился в этот осенний месяц, также нужно ставить собственные потребности на первое место. Ставить других выше себя редко приводит к счастью для кого-то, включая тех, кому вы пытаетесь угодить. Крайне важно прислушиваться к своей интуиции и распознавать, когда ваша интуиция предупреждает вас о саморазрушительных моделях поведения.

Декабрь: мудрец-философ

Люди, рожденные в декабре, имеют глубокий и проницательный дух. Будь то экспансивные Стрельцы или решительные Козероги, люди этого месяца рождения часто очень интроспективны, наблюдательны и постоянно осознают свое окружение. Однако их склонность поглощать эмоции других может быть изнурительной. Этим людям нужно научиться доверять своим инстинктам относительно того, когда нужно отключиться и перезарядиться. Посвятив себя осознанности и личной этике, они могут улучшить свое благополучие и способствовать личностному росту.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

