'Люди будут жить здесь, как дома': мариупольцы получили ключи от социального жилья в Днепре, обустроенного Фондом Рината Ахметова

В Днепре состоялось торжественное заселение мариупольских семей из числа уязвимых категорий ВПЛ – военных семей, многодетных семей, людей с инвалидностью и пенсионеров – в социальное жилье, обустроенное при поддержке Фонда Рината Ахметова. Ключи от смарт-квартир в комплексе "ЯМариуполь. Уют" получила 21 семья. Новые дома стали основой для Центра жизнестойкости и бытового центра "ЯМариуполь.Забота", где жители могут получить психологическую поддержку.

Жилой объект возведен в рамках проекта "ЯМариуполь. Жилье", а Фонд Рината Ахметова традиционно обустроил зоны общего пользования: кухни, комнаты отдыха, коворкинги и холлы. Эти помещения оснащены мебелью, бытовой и компьютерной техникой. Для детей созданы игровые комнаты с домиками, книжками и игрушками, также обустроены детские игровые площадки.

Новоселы признаются: они в восторге от уютных и удобных квартир. Для многих это первое стабильное жилье с момента эвакуации из Мариуполя.

"Наконец-то мы получили ключи! Мы воодушевлены, довольны и просто счастливы, честно. Большое спасибо всем, кто приобщился к этой работе. Вклад Фонда Рината Ахметова трудно переоценить, ведь люди будут жить здесь, как дома. Здесь есть все, все работает, и можно реально отдыхать", – рассказывает Марина. Женщина – одна из тех, кто получил уютное смарт-жилье.

Виктория, которая после нескольких лет проживания в арендованном жилье, получила собственный уголок, где сможет чувствовать себя комфортно и уверенно строить свое будущее.

"Очень радостно, что мы получили эту смарт-квартиру. Это особенно важно для нас, женщин. Квартиры обустроены очень хорошо: есть стиральные и сушильные машины, место для приготовления пищи, мультиварки, микроволновки, даже морозильные камеры. Все очень удобно и красиво", – делится Виктория.

Это общежитие – уже третий объект социального жилья в Днепре в рамках проекта "ЯМариуполь. Жилье", к которому присоединился Фонд Рината Ахметова. Еще один такой дом открыли в Киеве в 2024 году.

Фонд и в дальнейшем будет поддерживать проект: уже подтверждена реализация следующих таких инициатив в Черновцах и Запорожье.

Проект "ЯМариуполь. Жилье" стартовал в 2023 году. Он реализуется благодаря поддержке правительства Франции, Международной организации по миграции и государственных учреждений Украины. Фонд Рината Ахметова – системный партнер инициативы, в том числе в обустройстве жилья для переселенцев.

С 2014 года помощь от Фонда, бизнесов SCM и ФК "Шахтер" охватила более 18 миллионов человек.

