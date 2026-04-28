Любовный гороскоп на май 2026: чья жизнь перевернется с ног на голову

Энергия мая традиционно пронизана чувственностью земного Тельца, а это значит, что мы будем искать прикосновений, безопасности и настоящих, ощутимых удовольствий в отношениях. Это не время для мимолетных, поверхностных приключений через приложения для знакомств, а для долгих ужинов при свечах, держась за руки и строя что-то крепкое.

Но когда ближе к концу месяца энергия переместится к воздушным Близнецам, романтика приобретет более игривый, озорной и коммуникативный оттенок.

Овен: от бурной страсти к поиску безопасности

Овны, вы известны тем, что бросаетесь с головой в любовь, но май немного замедлит вас – и наилучшим образом. Вместо того, чтобы искать адреналина и драмы, вы будете стремиться к кому-то, кто может предложить вам стабильность и ощущение дома.

Вы можете найти любовь в совершенно неожиданном, спокойном месте, возможно, даже во время выполнения своих ежедневных дел.

Телец: абсолютный магнит для противоположного пола

Дорогие Тельцы, это официально ваш месяц, и вы будете невероятно блистать в любви. Планета красоты и любви окутывает вас непреодолимым магнетизмом, который заставит вас привлекать внимание, куда бы вы ни пошли.

У вас будет больше романтических предложений, и вы выберете тех, кто ценит вкусную еду, эстетику и роскошь.

Близнецы: тайные влюбленности и игривый флирт

В первой половине месяца ваша любовная жизнь будет несколько скрытой. Вы можете влюбиться в кого-то тайно или начать страстную переписку с кем-то, кого вы еще не готовы представить миру. Но когда 20 мая начнется ваш астрологический сезон, все тормоза будут отпущены.

Вы станете душой каждой вечеринки, а ваше обаяние и чувство юмора – вашим самым мощным оружием.

Рак: когда дружба превращается в нечто большее

Раки, в мае вы будете влюблены, будете искать и находить себя вне привычных рамок. Звезды указывают на то, что в вашем широком кругу общения может вспыхнуть сильная романтическая искра.

Кто-то, кого вы воспринимали только как хорошего друга или знакомого, может удивить вас совершенно новой, привлекательной энергией.

Лев: вас привлекают амбиции и власть

Ваши стандарты будут чрезвычайно высокими в мае. Вы не будете довольствоваться посредственностью, а будете искать партнера, который сможет соответствовать вам интеллектуально и по статусу.

Вас может привлечь судьбоносная встреча через деловые контакты или на важном событии. Вас будут привлекать сила, уверенность и амбиции.

Дева: любовь не знает границ

Вас непреодолимо привлекают люди, которые совсем не похожи на вас. Ваш аналитический ум будет стремиться к интеллектуальной стимуляции, поэтому вас будут увлекать представители других культур, иностранцы или люди с очень необычными жизненными историями.

Весы: страсть и глубокая близость

Для Весов май не будет месяцем поверхностного флирта и вежливых улыбок. Вы будете стремиться к полной самоотдаче, чистой страсти и глубокой психологической связи.

Вы можете оказаться втянутым / вовлеченным в чрезвычайно напряженные, почти роковые отношения, которые полностью вас поглотят.

Скорпион: время для больших шагов и обязательств

Ваш сектор партнерства будет ярко освещен в мае, а это значит, что любовь будет вашим абсолютным приоритетом.

У вас впереди один из лучших месяцев для встречи с кем-то, с кем вы могли бы построить долгосрочное будущее. Не бойтесь серьезных разговоров.

Стрелец: романтика в повседневных мелочах

Стрельцы, которые обычно ищут любовь в грандиозных, драматических жестах и путешествиях, на этот раз будут удивлены. Май принесет вам романтику в самые простые, повседневные моменты.

Вы можете бросить роковой взгляд в спортзале, магазине или во время утренней пробежки. Звезды советуют вам быть бдительными, даже если вы не идеально ухожены.

Козерог: самый романтичный месяц года

Приготовьтесь, дорогие Козероги, потому что ваш строгий, деловитый фасад полностью растает в мае. Ваш дом романтики, веселья и удовольствий будет буквально гореть. Положительная энергия. Это ваше время для безумных свиданий, страстных поцелуев и бабочек в животе.

Вы будете излучать невероятную привлекательность и легко поддадитесь игре соблазнения.

Водолей: поиск эмоционального убежища

В мае, Водолеи, вы променяете свою вольнодумную натуру на желание тепла, безопасных объятий. Самые романтические моменты будут происходить за закрытыми дверями вашего дома.

Вы можете восстановить связь с кем-то из прошлого или влюбиться в кого-то, кто мгновенно заставит вас чувствовать себя "как дома".

Рыбы: слова, ласкающие душу

Вашим языком любви в мае будут слова. Одинокая рыба. Вы будете полностью пленены кем-то, кто сможет общаться с вами на глубоком, интеллектуальном и поэтическом уровне.

Долгие ночные разговоры и романтические сообщения приведут к тому, что вы влюбитесь быстрее, чем почувствуете физическое влечение.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

