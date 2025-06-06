Любимый кофе может рассказать о характере человека: эти факты удивят многих

Для тех, кто любит кофе, он является чем-то большим, чем просто напиток. Это не только возможность взбодриться, но и настоящий ритуал, образ жизни и даже "средство побега" от скучного собеседника.

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При этом некоторые психологи считают, что то, какой именно из всего многообразия видов этого напитка выбирает человек, может кое-что рассказать о его характере. В частности, "красноречивым" является выбор среди эспрессо, американо, капучино и кофе со льдом.

Американо: напиток людей крепких, простых, решительных

Как пишет польский портал INTERIA Кobieta, американо – без молока и особенно без сахара – выбирают люди, ценящие простоту и конкретность. Их раздражают люди, которые не выполняют обещаний или надолго откладывают дела. Поклонники американо хотят, чтобы мир подчинялся логике. Они могут быть в некоторой степени интровертами – исключительно из-за того, что их мозг постоянно работает. Они любят тишину, имеют острый язык и при этом – доброе сердце.

Капучино: выбор эстета с душой мечтателя

Капучино выбирают прирожденные эстеты, которым свойственна тяга к гармонии и романтике. Часто такие люди ищут позитива абсолютно во всем: дождь для них – это возможность надеть красивое пальто, а очередь – возможность предаться экзистенциальным размышлениям. Поклонники капучино обычно наделены талантом создавать уют везде: в собственном доме, в общении, в образе жизни. Они считают, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на невкусный кофе из одноразового стаканчика. Против этого восстает их "душа художника", даже если проявляется "творчество" только в идеально подобранных эмодзи в сообщениях.

Эспрессо: напиток пуленепробиваемого минималиста

Те, кто выбирает эспрессо, кое в чем напоминают свой любимый напиток: они минималисты с сильным и интенсивным характером. У таких людей нет времени на глупости, они всегда находятся в действии. Они способны делать несколько вещей одновременно. Сторонники эспрессо полны энергии, немного нетерпеливы и невероятно эффективны. В отношениях, как правило, страстные и верные. Им нравится, когда все работает как следует. Если же что-то не "работает" – они либо чинят это самостоятельно, либо выбрасывают без сожаления.

Кофе со льдом: прирожденный бунтарь и вулкан контрастов

Кофе со льдом даже в разгар зимы выбирают люди, внутри которых еще жив "внутренний ребенок", способный бегать босиком по лужам и не знающий значения слова "компромисс". Такие люди – креативны, непредсказуемы и немного сумасшедшие – в хорошем смысле. Друзья поклонников ледяного кофе никогда не будут знать, что сделает такой человек в следующий момент: придумает неожиданную идею для стартапа, начнет делать украшения из макарон или запишется на курсы танца живота.

Их энергия – это "смесь из TikTok, джаза и несбывшейся мечты о путешествии в Перу". Эти люди любят не только ледяной кофе. Они обожают жизнь и не боятся ее странных вкусов.

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