'Любил помогать всем': на Сумщине погиб молодой защитник со Львовщины. Фото

Защищая Украину, отдал жизнь защитник Богдан Копец со Львовщины. Он воевал в рядах территориальной обороны с начала полномасштабного вторжения России, прошел бои на Донбассе, Харьковщине и Сумщине.

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Последний бой воин принял 1 августа, выполняя боевое задание. О потере сообщили в Сокальской городском совете.

Что известно о Герое

Богдан Владимирович Копец родился 23 августа 1992 года. Жил он в селе Конотопы.

На защиту Украины молодой воин стал в начале полномасштабного вторжения. В рядах 63ОБ ТрО 103 ОБР ТрО сдерживал врага в Донецкой, Луганской, Харьковской, Курской, Сумской областях. Службу нес в должности главного сержанта, командира миномета первого минометного взвода минометной батареи второго батальона территориальной обороны воинской части А7031.

Погиб молодой воин 1 августа, выполняя боевое задание вблизи села Корчаковка Сумской области.

"Не стало Богдана, позывной "Малюк" – веселого, хорошего парня, который был везде первый. Любил помочь всем, был активным в громаде, шутник, душа компании. Ему бы еще жить, любить, работать... Мы скорбим всей громадой и выражаем соболезнования матери Надежде, сестрам Галине и Василисе с семьями, брату Максиму с семьей, всей семье. Честь и уважение Герою на щите!" – отметили в Сокальской городском совете.

Побратимы Героя подчеркнули, что он был "настоящим образцом чести и мужества".

"Во время выполнения боевого задания, 01.08.2025 года, погиб наш побратим, воин Копец Богдан Владимирович, который с первых дней войны и до последнего вздоха стоял на защите родной земли. Он был не просто воином, а настоящим образцом чести и мужества. Богдан всегда отличался силой духа и несокрушимой верой в Победу. Он отдал самое ценное — свою жизнь — за будущее Украины, за то, чтобы мы могли жить и защищать нашу землю дальше. Склоняем головы перед светлой памятью павшего воина. Его героизм никогда не будет забыт. Вечное уважение и память Герою! Соболезнуем родным и близким", – отметили в 63 отдельном батальоне.

О дате встречи воина, возвращающегося на щите, а также прощания с ним на малой родине Героя пообещали сообщить дополнительно.

Богдану Копцу навсегда останется 32 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Харьковщине погиб защитник из Днепропетровщины старший сержант ВСУ Роман Кириченко. Ему было 43 года. Дома Героя ждала дочь.

Также сообщалось, что в боях в Донецкой области погиб защитник из Тернополя. 43-летний боец 68-й ОМБр Виталий Томчук более года считался пропавшим без вести, недавно же родные получили подтверждение его гибели.

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