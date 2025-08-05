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"Любил помогать всем": на Сумщине погиб молодой защитник со Львовщины. Фото

Лилия Рагуцкая
Новости. Общество
2 минуты
5,3 т.
'Любил помогать всем': на Сумщине погиб молодой защитник со Львовщины. Фото

Защищая Украину, отдал жизнь защитник Богдан Копец со Львовщины. Он воевал в рядах территориальной обороны с начала полномасштабного вторжения России, прошел бои на Донбассе, Харьковщине и Сумщине.

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Последний бой воин принял 1 августа, выполняя боевое задание. О потере сообщили в Сокальской городском совете.

"Любил помогать всем": на Сумщине погиб молодой защитник со Львовщины. Фото

Что известно о Герое

Богдан Владимирович Копец родился 23 августа 1992 года. Жил он в селе Конотопы.

На защиту Украины молодой воин стал в начале полномасштабного вторжения. В рядах 63ОБ ТрО 103 ОБР ТрО сдерживал врага в Донецкой, Луганской, Харьковской, Курской, Сумской областях. Службу нес в должности главного сержанта, командира миномета первого минометного взвода минометной батареи второго батальона территориальной обороны воинской части А7031.

Погиб молодой воин 1 августа, выполняя боевое задание вблизи села Корчаковка Сумской области.

"Не стало Богдана, позывной "Малюк" – веселого, хорошего парня, который был везде первый. Любил помочь всем, был активным в громаде, шутник, душа компании. Ему бы еще жить, любить, работать... Мы скорбим всей громадой и выражаем соболезнования матери Надежде, сестрам Галине и Василисе с семьями, брату Максиму с семьей, всей семье. Честь и уважение Герою на щите!" – отметили в Сокальской городском совете.

"Любил помогать всем": на Сумщине погиб молодой защитник со Львовщины. Фото

Побратимы Героя подчеркнули, что он был "настоящим образцом чести и мужества".

"Во время выполнения боевого задания, 01.08.2025 года, погиб наш побратим, воин Копец Богдан Владимирович, который с первых дней войны и до последнего вздоха стоял на защите родной земли. Он был не просто воином, а настоящим образцом чести и мужества. Богдан всегда отличался силой духа и несокрушимой верой в Победу. Он отдал самое ценное — свою жизнь — за будущее Украины, за то, чтобы мы могли жить и защищать нашу землю дальше. Склоняем головы перед светлой памятью павшего воина. Его героизм никогда не будет забыт. Вечное уважение и память Герою! Соболезнуем родным и близким", – отметили в 63 отдельном батальоне.

"Любил помогать всем": на Сумщине погиб молодой защитник со Львовщины. Фото
"Любил помогать всем": на Сумщине погиб молодой защитник со Львовщины. Фото

О дате встречи воина, возвращающегося на щите, а также прощания с ним на малой родине Героя пообещали сообщить дополнительно.

Богдану Копцу навсегда останется 32 года.

Как сообщал OBOZ.UAв боях на Харьковщине погиб защитник из Днепропетровщины старший сержант ВСУ Роман Кириченко. Ему было 43 года. Дома Героя ждала дочь.

Также сообщалось, что в боях в Донецкой области погиб защитник из Тернополя. 43-летний боец 68-й ОМБр Виталий Томчук более года считался пропавшим без вести, недавно же родные получили подтверждение его гибели.

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