Люба Билаш: канадская певица, которая активно занимается популяризацией украинской культуры в мире

Люба Билаш – канадская певица, композитор и музыкант украинского происхождения, которую – за любовь к песне и популяризацию украинской культуры в мире – часто сравнивают с более известной Квиткой Цисык. У этих исполнительниц действительно много общего: родившись за тысячи километров от Украины – одна в Америке, другая в Канаде, – они посвятили свою жизнь исторической родине, с которой их связывало – а Любу и связывает – прежде всего духовное родство. Но, в отличие от Квитки Цисык, Люба Билаш только начинает свой путь к украинским слушателям.

Видео дня

Канадка в пятом поколении

Люба Билаш родилась в канадском Виннипеге в семье педагогов Борислава и Доротеи Билаш. Она – гражданка Канады в пятом поколении, за океан, в Страну кленового листа, перебрался еще прапрадед Любы, это произошло в конце XIX века. Украинские корни у Любы по отцовской линии, ее предки жили на территории Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Семейное предание гласит, что ее пращуры происходят из старинного запорожского казачьего рода, представители которого после освободительной войны 1648-1654 годов остались на территории Западной Украины. По образованию Люба – учительница младших классов, тяга к педагогике передалась ей от родителей, всю жизнь проработавших в школе. В старших классах, будучи активной участницей Пласта, занималась воспитанием самых юных его членов, среди которых был и ее младший брат Берислав – ребята называли ее "братчик Люба". Образование она получила в университете Манитобы, где сначала и работала, используя новейшую двуязычную украинско-английскую программу и методики обучения, которые разработала сама. Свою карьеру Билаш продолжила в Виннипеге и Эдмонтоне.

Любовь к украинской песне

Музыку Люба любила с рождения – сколько она себя помнит, дома всегда пели украинские песни. Девочка научилась не только профессиональному вокалу, но и игре на музыкальных инструментах – скрипке и гитаре. Она была участницей разных самодеятельных коллективов – в школе, Пласте, церковном хоре и трио "Тирса". Часто выступала Люба и в составе вокально-инструментального ансамбля "Мрия", где компанию ей составляла сестра Дарья. Девичий дуэт пользовался популярностью на фольклорных фестивалях в крупных канадских городах – Виннипеге, Саскатуне, Тандер-Бее. Успехи вдохновили саму Любу и ее семью на запись целого цикла – "Веночка" – детских песен на украинском языке, которые до сих пор успешно используют в детских воспитательных учреждениях с усиленным изучением украинской культуры, в Украине – в том числе. Уже будучи взрослой, с 1980-го по 1984 год, Люба Билаш работала художественным руководителем девичьего вокального квартета "Троянда", исполнявшего как украинские народные песни, так и авторские произведения, написанные самой Любой.

Знакомство с Украиной

На своей исторической родине – в Украине – Билаш впервые побывала в 1982 году, она приезжала на курсы по украинской культуре, которые проводили в Киевском государственном университете имени Тараса Шевченко. В Киеве Люба с интересом знакомилась с жизнью страны, о которой до сих пор могла судить только по рассказам близких, как и она, в ней никогда не бывавших, поэтому реальность в их представлениях тесно переплеталась с вымыслом. Теперь же Билаш увидела все как есть и радовалась, когда ее представления совпадали с настоящим положением вещей. При этом огромное значение имели не только пейзажи и улицы города, но и общение с людьми: Люба встретилась со своими родственниками и познакомилась с молодыми украинскими художниками – Иваном Бринюком, Василием Корчинским и Владимиром Гарбузом, которые стали ее друзьями на всю жизнь. Уезжая домой, Билаш уже думала о своем возвращении в Украину.

От самодеятельных хоров – к профессиональному

В 1986 году Люба переехала в Эдмонтон, где начала петь в украинском хоре "Днипро" под руководством Марии Дитиняк. Руководитель хора "Тысячелетие" Владимир Колесник, часто слышавший исполнение Любы, пригласил ее поучаствовать в записи произведений украинского композитора и дирижера, создателя жанра классического хорового концерта Дмитрия Бортнянского. В масштабном проекте, реализованном в 1997 году, принимали участие не только украинские исполнители, но и певцы со всей Северной Америки, а гала-концерт состоялся в знаменитом – историческом – концертном зале Торонто, Мэсси-холле. Голос Билаш – редкой красоты и звучания альт – настолько сильно впечатлил руководителя одного из трех профессиональных хоров Канады, "Про-Коро Канада", Мишеля Жерве, что он пригласил ее в свой коллектив. В этом хоре Люба пела в течение девяти лет – с 1987-го по 1996 год. Именно в его составе Билаш исполнила сольную альтовую партию в "Реквиеме" Моцарта, который транслировало Национальное радио Канады.

"Червона рута" в Черновцах

Новое посещение Украины было связано с приятным событием – Билаш пригласили на первый Республиканский фестиваль украинской современной музыки "Червона рута" в Черновцах. Люба не потерялась ни среди украинских звезд первой величины – таких как Дмитрий Гнатюк, Нина Матвиенко, Виктор Шпортько, ни рядом с талантливой молодежью, ставшей фестивальным открытием, – Марийкой Бурмакой, Андреем Середой, Эдуардом Драчем, с которыми она впоследствии будет часто выступать во время совместных концертов. Жюри присудило Любе приз "За неповторимый сценический образ и исполнительскую манеру".

С тех пор Билаш стала часто бывать в Украине. Она провела гастрольный тур по стране, организованный Кириллом Стеценко, внуком знаменитого украинского композитора Кирилла Григорьевича Стеценко. Праздновала Рождество в карпатском селе, на которое она приехала по приглашению родных Василия Жданкина. Выступала на рок-фестивалях "Тарас Бульба" в 1992-93 годах. Участвовала во втором фестивале авторской песни "Оберег" в Луцке, где ее отметили за исполнение украинских и эмигрантских песен, – кстати, это был первый случай, когда такой награды удостоилась представительница другого государства. В 1993 году Билаш впервые выступала на международном фестивале "Славянский базар", а уже через год вошла в его жюри. На нем Люба нашла и свое личное счастье – познакомилась со своим будущим мужем, Сергеем Скрябиным, руководителем театра пантомимы "Жарт". В 1994 году Люба вошла в жюри детского музыкального фестиваля в Евпатории – Крым поразил исполнительницу своей неповторимой красотой.

Не песней единой

На сегодняшний день на счету Любы Билаш три диска с песнями на украинском языке – детскими, для канадцев украинского происхождения ("Люба Билаш") и иммигрантов ("След по журавлям"). Как композитор она пишет музыку на стихи украинских поэтов, записывает – и поет сама – песни других исполнителей. Впрочем, как любой талантливый человек, Люба талантлива во всем, что делает: в детстве она увлекалась рисованием, вышивкой, шитьем, а сегодня создает дизайн женских украшений с использованием мотивов древних символов украинской культуры, начиная с трипольских времен. Люба коллекционирует украинские книги, начиная с азбук и заканчивая сборниками сказок, поэм, дум и песен, а также живописные и графические полотна, скульптурные произведения.