Львовянин Руслан Багинский: украинский дизайнер, за головными уборами которого мировые селебритис выстраиваются в очередь

Руслан Багинский превратил производство шляп в настоящее искусство, и сегодня у него отбоя нет от клиентов, среди которых – звезды мирового масштаба: актрисы, певицы, модели. В результате шляпы от Багинского носили – и носят – Мадонна, Шерон Стоун, Рианна, Кайя Гербер, Ирина Шейк, "ангелы" Victoria's Secret, а также Катя Осадчая, Джамала и Тина Кароль. В 2024 году Ruslan Baginskiy создал эксклюзивные шляпки для герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон и королевы-консорта Камиллы, их он передал адресатам через британское посольство.

Видео дня

Как случайная идея привела к созданию бренда

Руслан Багинский родился во Львове 5 сентября 1989 года. Окончив школу, он поступил на географический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко. На втором курсе Руслан в качестве стилиста начал работать с местными фотографами и понял, что ему очень нравится этим заниматься. Сегодня Руслан жалеет, что потратил много времени на изучение профессии, которой не занимается, в то время как мог бы получить действительно необходимые ему знания. Мысль о том, чтобы начать создавать шляпы, пришла Багинскому в голову случайно – когда он гулял по Львову. Незадолго до этого он сконструировал свою первую шляпу – она была нужна для съемок, и Багинский подумал, что было бы неплохо делать головные уборы. Несмотря на то, что он не понимал, с какой стороны подступиться к реализации идеи, отбросить ее не удавалось, поэтому Руслан начал действовать.

Практические навыки и самообразование

Первым делом нужно было освоить технологию производства шляп, для этого Руслан, поскольку специализированного учебного заведения во Львове не было, обратился в одну из старинных львовских студий-ателье, занимавшуюся производством головных уборов. Там он узнал, что создавать шляпы ручной работы не так-то и просто, как может показаться на первый взгляд, поэтому обучаться этому делу он начал с азов. Получив практические навыки, он начал экспериментировать, а попутно занимался самообразованием – получал необходимые знания из всех доступных ему источников: книг, интернет-блогов, видеокурсов. Параллельно он создавал свои первые шляпы – поначалу не сам, а в коллаборации с такими украинскими дизайнерами, как Артем Климчук, Наталья Каменская и Олеся Кононова.

Реклама – двигатель прогресса

Бренд Ruslan Baginskiy, объем продаж которого сегодня измеряется тысячными тиражами, начался с 200 долларов, которые дала Руслану бабушка – их он и вложил в дело. Затем Багинский и его бизнес-партнер Петр Ясинский начали нарабатывать клиентскую базу: через Instagram они рассылали звездам – актрисам, певицам, моделям, фешн-журналистам – письма с предложением купить их продукцию. Сделать это в эпоху интернета было совсем не сложно, но пришлось проявить упорство: по словам Багинского, Ясинский буквально жил в интернете. Раскинув "сеть", они стали ждать, когда клюнет первая "рыба" – ею оказался стилист Беллы Хадид. На супермодели фуражки Ruslan Baginskiy смотрелись так элегантно, что список клиентов бренда начал очень быстро пополняться. Ну а после того, как в шляпе от Ruslan Baginskiy на обложке итальянского Vogue появилась сама Мадонна, мировые селебритис выстроились к дизайнеру в очередь.

"Итальянский клан" Багинского

Профессиональный успех Багинского можно объяснить многими факторами – от увлечённости своим делом до редкостной трудоспособности, но не последнюю роль в нем играет и то, что сам Руслан называет своим "итальянским кланом" или "мафией". На руководящих позициях в его Ruslan Baginskiy работают не просто единомышленники, а друзья и родственники: так, СЕО бренда занимается друг детства Руслана, а всем производством руководит его мать – по словам дизайнера, именно она оказала серьезное влияние на его становление – и как профессионала, и как личности в целом. Мать приучила его находить радость в том, что делаешь, всегда и во всем стремиться к совершенству и уважать людей труда.

"Это моя страна. Это мой дом"

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Багинский написал – и опубликовал в соцсети – письмо друзьям со всего мира. В нем, в частности, были и такие строки: "Я хотел рассказать вам больше об истории Украины – настоящей, и сказать, что нас не запугать. Мне есть за что бороться. Это моя страна. Это мой дом. Украина помогла мне стать тем, кем я являюсь. Мои друзья живут здесь. Моя талантливая команда. Мы заслуживаем мира. Мы заслуживаем будущего". Только словами Багинский не ограничился – он перечислил на нужды украинской армии полтора миллиона гривен.

Украинские этнические мотивы в творчестве Багинского

Несмотря на разнообразие, шляпы "от Багинского" можно узнать по общим чертам: полям, которые по степени жесткости напоминают бейсболки, и материалам ручной работы – твиду, шерсти, войлоку. Одновременно дизайнер использует в своих шляпках и аксессуарах украинские этнические мотивы – вышивку, вплетенные колоски. В прошлом – 2024 – году Багинский представил коллекцию головных уборов, посвященную известному украинскому художнику, скульптору и архитектору Михаилу Дзиндре – его творчеству и жизненному пути. По словам Багинского, этот проект олицетворяет "диалог дизайнера с работами творца". "Я всегда интересовался скульптурой, – говорит он в интервью, – и рассматривал головные уборы как скульптурные объекты. Я был впечатлен работами Дзиндры и огромным вкладом в украинское искусство, и мне давно хотелось поделиться этой историей в такой форме".

Оформление витрин GaleriesLafayette

Нынешним летом Багинский открыл поп-ап бутик в формате shop-in-shop ("магазин в магазине") в легендарном парижском универмаге Galeries Lafayette, что является серьезным прорывом украинского дизайнера в мировой фешн-индустрии. В рамках официальной программы кутюрной Недели моды в Париже Багинский также оформил двенадцать (!) витрин универмага, что стало первым подобным опытом для украинского бренда за рубежом. Центром инсталляций Багинского стал фасад Galeries Lafayette, на котором был установлен огромный – 140 квадратных метров – баннер в цветах национального украинского флага. "Участие в таком проекте – большая честь, – говорит Багинский, – на него была потрачена масса усилий. Но он означает, что мы – есть. Слава Украине! Продолжение следует!"

10-летие бренда на берегу Днепра

30 августа бренд Ruslan Baginskiy отпраздновал 10-летие. На ужине на берегу Днепра присутствовали друзья дизайнера – Надя Дорофеева и Миша Кацурин, Дмитрий и Ирина Монатики, Даша Астафьева, Ирина Данилевская, Оля Полякова, Маша Ефросинина, Алан Бадоев. По словам Багинского, лучше всего ему удается организовывать дружеские застолья, и этот свой навык он продемонстрировал в тот вечер. В полном соответствии с законами гостеприимства, которое очень ценит дизайнер, присутствующим подавали блюда украинской кухни, а в финале вечера – торт в виде фирменной кепки-фуражки "от Багинского".