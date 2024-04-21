Из украинских Карпат никак не уйдет зима: на горе Поп Иван груды снега и мороз. Фото

На вершинах гор Украинских Карпат 21 апреля 2024 года продолжалась зимняя погода. Там все еще лежал снег.

Об этом сообщил в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост. В аккаунте появилось фото, сделанное утром в воскресенье, со снегом на одной из самых высоких гор в Украине – Поп Иван Черногорский (высота 2028,5 метра).

Утром 21.04.2024 (по состоянию на 9:00) на горе Поп Иван был зафиксирован мороз – 6 градусов ниже нуля. Погода была ясной, ветер северный, со скоростью 11 метров в секунду.

Поп Иван (Черная Гора) расположен на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей Украины.

Утром того же дня (по состоянию на 12:00) наиболее высокая температура по Украине наблюдалась в Харьковской области (+14,8 градуса), согласно информации Укргидрометцентра.

Напомним: на воскресенье, 21 апреля, синоптики УкрГМЦ прогнозировали облачную и дождливую погоду в нашей стране. Местами ночью были заморозки. Эксперты предупреждали о снеголавинной опасности в Карпатах.

Как писал OBOZ.UA, по предварительному прогнозу, летом температура по Украине будет на 1-2 градуса выше нормы. Сильная жара ожидается уже во второй половине июня.

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