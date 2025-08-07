Львиные врата открываются 8 августа: что это значит для знаков зодиака

8 августа 2025 года энергетический портал Львиных врат достигнет своей кульминации. Этот астрологический феномен, совпадающий с выравниванием Солнца во Льве, звезды Сириус, пояса Ориона и Земли, обещает мощный толчок к духовному пробуждению, личной трансформации и коллективному сознанию. Уже на следующий день, 9 августа, энергия этого события усилится полнолунием в Водолее – временем, которое будет способствовать обновлению, осознанию старых блоков и созданию новых путей развития.

Видео дня

Астролог Йеттеке ван Лексмонд отмечает в Vogue: Львиные врата – это возможность заглянуть глубже в себя, отпустить страхи и прошлые обиды, и использовать энергию Сириуса не только для личной выгоды, но и для высшего блага. По ее словам, август является одним из самых сильных месяцев года для духовной работы.

Нынешние Львиные врата сопровождаются ретроградными движениями важных небесных тел – Плутона, Нептуна, Сатурна, Меркурия и Хирона. Это формирует напряженный фон, который может провоцировать эмоциональную нестабильность, головную боль, тревогу и проблемы со сном. Особого внимания заслуживает Хирон, который с 30 июля движется ретроградно в Овне. Как указывает Лексмонд, этот астероид открывает самые глубокие раны и комплексы, но при этом несет потенциал для внутреннего исцеления. Комбинация Львиных Ворот и Хирона создает идеальный момент для освобождения от боли прошлого и принятия своего истинного "я".

Кульминация портала совпадает с полнолунием в Водолее, символизирующим будущее, свободу и коллективную энергию. Это время для создания нового баланса между индивидуальностью и коллективным добром.

Несмотря на сильные импульсы к изменениям, астрологи советуют не спешить с важными разговорами – из-за ретроградного Меркурия, который вернется к обратному движению уже 10 августа.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.