Лунное затмение 7 сентября 2025 года: как изменения повлияют на каждый знак зодиака

Лунное затмение в полнолуние в Рыбах 7 сентября 2025 года повлияет на каждый знак зодиака на этой неделе. Астрологи предупреждают, что оно официально втянет всех в период перемен и переосмысления, который приносит сезон затмений. Особенно заметно влияние будет на переменчивые знаки – Близнецов, Деву, Стрельца и Рыб.

Your Tango отмечает: сезон Девы демонстрирует, как подготовиться к неожиданным событиям и правильно реагировать на изменения. Транзит Сатурна в Овне одновременно показывает, как обрести внутреннюю силу и уверенность. На этой неделе многим станет понятно, насколько они выросли за последние годы, и откроются новые возможности для самозаботы и развития.

Овен

Лунное затмение улучшит настроение и подчеркнет важность дома и близких людей. Овны получат шанс реализовать свой потенциал и закрыть старые жизненные циклы. Транзит Сатурна готовит к новому этапу жизни, когда уверенность в собственных талантах станет ключом к успеху.

Телец

Энергия сотрудничества на этой неделе принесет новые идеи, на которых Тельцы смогут строить будущее. Важно научиться расставлять приоритеты и не браться за много проектов одновременно. Любовь и влюбленность могут стать дополнительным источником уверенности.

Близнецы

Период затмения пробудит у Близнецов мощную внутреннюю энергию, что поможет восстановить контроль над жизнью. Придет время праздновать достижения и гордиться собой. Новые начинания лучше отложить до следующего новолуния.

Рак

Перемены помогут Ракам оценить, что больше не работает, а на что стоит обратить внимание. Период подходит для обучения, личного роста и реализации мечты.

Лев

Затмение повлияет на финансы и подчеркнет необходимость практического подхода. Важно разрабатывать планы действий и формировать новые положительные привычки. Сезон Девы помогает Львам стать более сосредоточенными и успешными.

Дева

Любовь и дружба становятся ключевыми темами. Это время, чтобы научиться быть привередливыми в выборе друзей и партнеров. Сатурн не позволяет игнорировать важные сигналы в отношениях.

Весы

Затмение подчеркивает важность приоритетов и работы над собой. Энергия поможет построить более прочные связи с окружением и улучшить коммуникацию, особенно с учетом транзита Меркурия.

Скорпион

Водные знаки получат поддержку для развития талантов и карьеры. Энергия затмения будет способствовать самореализации, заземлению и уверенности в отношениях.

Стрелец

Фокус на семье и доме, но также важно определиться с долгосрочными целями. Энергия Девы и Венеры во Льве помогает повысить уверенность и достичь прорывов в мышлении.

Козерог

Период способствует творчеству и вдохновению. Энергия затмения поможет завершить давние проекты и открыть новые техники работы, которые усилят профессиональные результаты.

Водолей

Лунное затмение пробудит любовь к привычному распорядку и поможет восстановить планирование. Это время для концентрации на ежедневных задачах и занятиях, которые приносят радость.

Рыбы

Затмение в вашем знаке поднимает мотивацию и вдохновляет на перемены. Период влияет на карьеру, отношения и социальные связи, помогая применять уроки прошлого в настоящем.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

