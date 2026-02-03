'Лучший способ для преступников': в Украине планируют установить правила пользования БпЛА после войны

В Украине планируют ввести четкие правила пользования БПЛА в послевоенный период. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности одобрил соответствующий законопроект и рекомендовал принять его за основу в первом чтении. Речь идет о контроле полетов, регистрации дронов и идентификации лиц, которые ими управляют.

Решение комитета основывается на позиции Национальной полиции Украины. Глава НПУ Иван Выговский публично очертил риски, связанные со свободным оборотом FPV-дронов, и подчеркнул необходимость законодательных изменений. По его словам, правоохранители уже имеют соответствующие полномочия и поддерживают комплексное урегулирование этой сферы.

Позиция полиции

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что FPV-дроны могут представлять серьезную угрозу в мирное время. Он прямо связал их с возможными преступлениями против людей и имущества.

"FPV-дрон – это лучший способ для преступников, чтобы кого-то ликвидировать или повредить имущество. Поэтому мы должны видеть детекцию дронов, которые взлетают, и знать, кто ими управляет", – сказал Выгивский.

В Нацполиции отмечают, что после войны дроны останутся частью повседневной жизни. Они будут использоваться в бизнесе, съемках, доставке и других гражданских сферах. Но без понятных правил это может создать новые риски, и именно их государство пытается уменьшить.

Что предусматривает закон

Законопроект предусматривает обязательную регистрацию беспилотных летательных аппаратов. Их планируют вносить в Государственный реестр воздушных судов, а также ставить на учет в подразделениях Национальной полиции. Это позволит идентифицировать БпЛА и отслеживать их использование.

Документ также нормирует правила полетов. В частности, речь идет о требованиях к документам, которые дают право управлять дроном, и об идентификации пользователей. Самое важное в законопроекте – возможность быстро установить, кто именно управляет БпЛА в конкретный момент, и имеет ли он на это законные основания.

Отдельно отмечается, что Национальная полиция получила полномочия по предотвращению и пресечению нарушений правил использования воздушного пространства еще в 2023 году. Теперь эти полномочия планируют подкрепить четкой законодательной базой.

"Это – защита украинских граждан, которая должна стать нормой в послевоенный период. Дроны будут оставаться частью нашей повседневной жизни, поэтому их использование должно быть контролируемым и безопасным", – отметил Иван Выговский.

