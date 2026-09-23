Лучшие мировые практики и украинский опыт: в Черновцах состоится саммит "Бабочки надежды"

25–26 сентября 2026 года в Черновцах состоится саммит "Бабочки надежды – 2026".Это единственная в Украине международная платформа, где формируется будущее детской паллиативной помощи. Саммит соберет более 500 участников – медиков, социальных работников, менеджеров, юристов, лидеров общественного мнения, представителей государственных учреждений, общин и общественных организаций.

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Среди международных докладчиков – президент Европейской академии педиатрии Бертольд Колецко (Германия), легенда детской кардиохирургии – Уильям М. Новик (США), одна из основательниц современной паллиативной помощи в Великобритании — Рэйчел Кларк, главный врач Mass General for Children (США) – Джоан Вольф, координатор службы сети детской паллиативной помощи провинции Асколи-Пичено – Барбара Перроне (Италия), специалист по child life и психосоциальной поддержке детей – Холли Кларк (Испания). Впервые будут отмечены лидеры развития детской паллиативной помощи в Украине за исключительный вклад в спасение детей с паллиативными заболеваниями – это награда "Butterfly awards" от "Города Добра".

Программа саммита предусматривает более 60 профессиональных выступлений. В течение двух дней три лекционных зала будут работать одновременно, а параллельно будут проходить восемь практических мастер-классов.

Среди спикеров саммита – Рэйчел Кларк из Великобритании, одна из самых известных специалистов в области современной паллиативной медицины, врач паллиативной помощи NHS и автор четырёх бестселлеров Sunday Times о медицине.

"Для меня большая честь выступить в сентябре на международной конференции по паллиативной помощи "Бабочки Надежды" в Украине от имени "Hospice Ukraine".

Хоспис "Дом бабочек", работающий на базе "Города добра" в Черновцах, занимается чрезвычайно важным делом – заботится о детях с неизлечимыми заболеваниями, среди которых есть и те, кто получил тяжелые травмы в результате войны, навсегда изменившие их жизнь.

Команда "Дома Бабочек" – яркий пример высокопрофессиональной и чрезвычайно гуманной педиатрической паллиативной помощи в Украине. Во время моего визита в июне меня глубоко поразили сочувствие, преданность и профессиональное мастерство всех, кто ежедневно заботится о детях и их семьях. Черновцы, мы едем! Не могу дождаться встречи со многими украинскими специалистами по паллиативной помощи уже совсем скоро", – делится Рэйчел.

Отдельное направление – социальная защита и права ребенка

Одной из ключевых тем саммита станут кейсы, когда дети с паллиативным статусом оказываются в сложных жизненных обстоятельствах.

"Это – шаг к тому, чтобы ни один ребенок с тяжелым диагнозом не оставался один. Чтобы у врача были инструменты, у общества – поддержка, а у ребенка – шанс на жизнь, наполненную заботой", – говорит Марта Левченко, организатор мероприятия, основательница "Города Добра".

В дискуссиях примут участие представители Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Офиса Генерального прокурора, Национальной полиции и ювенальной превенции, Министерства здравоохранения, Национальной службы здравоохранения Украины, органов местного самоуправления, медицинских учреждений и общественного сектора.

Речь пойдет о конкретных вопросах: как оценивать риски для жизни и здоровья ребенка, нуждающегося в паллиативной помощи, как действовать, если ребенок остается без родителей, теряет жилье из-за войны или нуждается в специализированном уходе.

Также состоится презентация маршрута ребенка с паллиативным заболеванием – от медицинской системы до социальных служб, служб по делам детей, правоохранительных органов и сообщества.

Что ждет участников?

Два дня выступлений известных медиков, руководителей, менеджеров, мастер-классы и панельные дискуссии. Специалисты, которые ежедневно работают с детьми, нуждающимися в паллиативной помощи. Команда из-за рубежа и со всей Украины, которая поделится реальными кейсами. Тренинги по уходу, коммуникации, транспортировке, кормлению, психологической поддержке. И самое важное – сообщество, которое будет действовать и после завершения мероприятия.

Реальные кейсы – в центре обсуждения

На саммите будут говорить не только о протоколах и теории. Специалисты будут анализировать реальные клинические и социальные случаи детей, нуждающихся в комплексной помощи. Это позволит увидеть, где именно система сегодня теряет время и возможности для ребенка – и что можно изменить на практике.

Для Украины это особенно важно: система паллиативной помощи детям до сих пор имеет пробелы – отдельные маршруты требуют совершенствования, а некоторые необходимые форматы помощи ещё предстоит создать.

Именно поэтому "Бабочки Надежды" объединяют медицинскую конференцию, практическое обучение и межведомственный диалог в одном пространстве.

Детская паллиативная помощь находится на стыке нескольких систем – медицины, социальной защиты, образования, реабилитации и защиты прав ребенка. Важными остаются реабилитация, питание, уход, психологическая поддержка, образование, развитие, безопасные условия жизни и возможность оставаться ребенком.

Именно это взаимодействие участники будут анализировать на "Бабочках Надежды".

Международный опыт и украинская практика

В саммите примут участие специалисты из Украины, США, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Грузии и Молдовы.

Международный опыт будет рассматриваться вместе с практикой украинских медицинских и социальных команд – с учетом условий, в которых сегодня работает система здравоохранения и помощи детям в Украине.

"Бабочки Надежды – 2026" должны стать крупнейшей в Украине площадкой, где в одном пространстве объединятся медицинская практика, международный опыт, социальная система и государственная политика в сфере детской паллиативной помощи, а также уникальный благотворительный опыт, ставший фундаментом для создания такого саммита.

Среди партнеров и участников: Украинская академия педиатрических специальностей, Gen Ukraine, Институт сердца МЗ Украины, НДСЛ "Охматдет", Центр общественного здоровья МЗ, Первое медицинское объединение Львова, Одесская детская поликлиника Compass.

Саммит будет проходить непосредственно там, где ежедневно мультидисциплинарная команда "Города Добра" спасает жизни и детство самых уязвимых детей Украины: в самом "Доме Бабочек" – месте, где живут дети, жизнь которых зависит от ответственных и компетентных действий взрослых.

Справка:

"Город Добра" – всеукраинский благотворительный проект. Это уникальный комплекс помощи, где одновременно до 400 человек получают приют и профессиональную поддержку медиков, юристов, психологов и других специалистов. Аналогов "Города Добра" нет в мире: в одном месте, в шести корпусах на площади 4000 квадратных метров работают:

приют для женщин, детей, пожилых женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, а также для детей-сирот из эвакуированных интернатов;

детский хоспис и медицинский центр с реабилитацией "Дом Бабочек", где более 100 медиков и нянь круглосуточно находятся рядом с детьми, имеющими тяжелые диагнозы или травмы;

эвакуационные бригады с оборудованными реанимобилями, спасающие детей со всей Украины;

программы профессионального обучения – в частности, Академия "Мама шьет" и медицинский курс "Заботливая Бабочка";

центр канистерапии;

терапевтический сад;

приют для животных "Хвостики";

образовательные и социальные проекты для детей, переживших утрату, эвакуацию или имеющих сложные диагнозы;

юридическая и психологическая поддержка, оказываемая исключительно на благотворительной основе.

"Город Добра" работает в Черновцах с 2016 года. Центр появился и ежедневно спасает сотни детей и женщин исключительно благодаря пожертвованиям благотворителей. За это время здесь нашли спасение более 10 тысяч женщин, детей и спасённых животных.

В "Доме Бабочек", крупнейшем детском хосписе Украины, с особым вниманием заботятся об одиноких детях, получивших тяжелые травмы в результате войны, несчастных случаев, а также страдающих редкими и хроническими заболеваниями. Команда "Города Добра" ежедневно и круглосуточно находится рядом с детьми: начиная с эвакуаций, операций, реабилитации и заканчивая воплощением самых заветных мечтаний. Сейчас здесь получают помощь 72 ребенка, лишенные родительской опеки.

🔗 Поддержать спасение детей: https://misto-dobra.com.ua/holovna/donate/