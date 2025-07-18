СНБО проведет аудит выполнения решений Ставки верховного главнокомандующего, – Умеров

Новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров анонсировал аудит выполнения решений Ставки верховного главнокомандующего в ближайшее время. По его словам, работа СНБО будет сфокусирована на координации и контроле сектора безопасности и обороны.

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Соответствующее заявление Умеров сделал в пятницу, 18 июля, во время встречи с Аппаратом СНБО, сообщила пресс-служба ведомства. Он, в частности, определил ключевые задачи, поставленные президентом Владимиром Зеленским.

"Обсудили с главой государства четкие задачи и приоритеты работы. В ближайшее время будет проведен аудит выполнения решений Ставки верховного главнокомандующего. Представим президенту план действий", – сказал чиновник.

Умеров рассказал, что в фокусе работы – координация и контроль сектора безопасности и обороны, синхронизация действий всех его составляющих, технологическая модернизация, международное военное сотрудничество, в частности относительно поставок оружия и стратегических партнерств.

Отдельно определено восстановление работы технологической ставки – как инструмента для ускорения инноваций в секторе безопасности и обороны.

Умеров также указал на важность переговорного трека.

"Украина последовательно выступает за справедливый мир – и мы работаем над тем, чтобы он был достигнут в тесной координации с союзниками. Мир – благодаря силе", – сказал секретарь СНБО.

Он также поблагодарил Зеленского за доверие на новом участке работы в системе нацбезопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 июля был опубликован указ Зеленского о назначении экс-министра обороны Рустема Умерова секретарем СНБО. Вместо него министерство обороны возглавил экс-премьер-министр Денис Шмыгаль.

Зеленский уже провел переговоры с новоназначенным секретарем СНБО и дал персональные задачи по защите Украины и сферы переговоров. Президент, в частности, поручил "добавить больше динамики" переговорному процессу с Россией в Стамбуле.

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