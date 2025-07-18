'Поддержим, если готов к перестройке институции': Общественный антикоррупционный совет сделал заявление о назначении Шмыгаля

Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины сделал заявление о назначении экс-премьер-министра Дениса Шмыгаля главой оборонного ведомства и объединения МО с Минстратегпромом. Там отметили, что ждут от Шмыгаля готовности решать проблемы и перестраивать институцию.

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Свою позицию ОАС МОУ опубликовала в Facebook. В совете отметили, что эффективная перестройка ведомства – давно назрела, тем более когда к нему присоединяют еще одно министерство.

"Для членов Совета фамилия нового министра не имеет значения. Ключевым для нас является то, ставит ли он себе задачу трансформировать Министерство обороны как институт, хочет сделать более эффективным, провести внутреннюю перезагрузку и внутренние изменения для быстрого реагирования на вызовы войны. Если новый министр готов это делать – поддержим. Если не готов – результата не будет, потому что это приведет к новым проблемам и в обществе, и на поле боя", – сказано в сообщении.

Бывший министр обороны Рустем Умеров, рассказали в ОАС, не встречался с членами совета.

"Новоназначенный министр имеет возможность показать открытость для общества и отсутствие страха обсуждать накопленные проблемы", – отметили в организации.

Относительно слияния двух министерств в ОАС отметили три ключевых вызова, которые несет эта реорганизация:

– в Минобороны переходят проблемные предприятия: ПХЗ (Павлоградский химический завод), "Артем" и другие заводы через "Укроборонпром". Отмечается, что МО не показало себя эффективным владельцем имеющихся предприятий ("Мотор Сич"; "Спецтехноэкспорт", который передал ГУР). В то же время теперь добавляются еще больше проблемных активов.

– Риск монополизации и конфликта интересов. ПХЗ производит снаряды и минометные мины. Минобороны заинтересовано покупать оружие у своих предприятий, но на рынке есть и частные компании-конкуренты. Поэтому создаются неравные условия конкуренции и риск монополии, которая вредит эффективности оборонного сектора.

– Раздувание и без того неэффективной структуры. В ОАС отмечают, что МО имеет много функций (включая управление землей лесхозов), а теперь добавляются еще и заводы.

"Фактическое слияние министерств имеет еще один риск. Если, например, ПХЗ сейчас будет подчинен МО, то, в случае проблем с предприятием, может возникнуть большое желание "не выносить сор из избы". Мы будем тщательно следить за тем, чтобы это не произошло. А слияние министерств не привело к ослаблению контроля за качеством боеприпасов и другой продукции предприятий", – сказано в сообщении.

Объединение двух структур, отмечают в совете, является логическим следствием того, что Минстратегпром не состоялся как институт. Однако, присоединение добавляет вызовов новому руководству Минобороны, потому что ряд предприятий были подчинены напрямую Минстратегпрому.

"Поэтому надо решать, вернуть их в "Укроборонпром" или отдать напрямую МО. Следующий вызов – как контрактовать предприятия, подчиненные МО, и избежать внутреннего конфликта интересов. Ну и отдельная тема – назначение эффективного менеджмента на эти предприятия. Так что эффективная перестройка – давно назрела. Без нее этот "военный корабль" с увеличенным грузом может просто пойти на дно", – добавили в ОАС.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утвержден на должности министра обороны. "За" проголосовали 267 депутатов Верховной Рады.

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