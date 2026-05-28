Лучше не сажайте их возле дома: какие деревья чаще всего притягивают молнии

Синоптики предупреждают – это лето может выдаться очень грозовым, а изменение климата в принципе сделать молнии более частыми гостьями в наших краях. Это важно учитывать не только как элемент прогноза погоды, но и для правильного планирования собственного сада.

Народные приметы гласят: некоторые деревья чаще притягивают небесные разряды. И наука эти наблюдения вполне подтверждает. Поэтому OBOZ.UA решил собрать перечень деревьев, которые лучше не сажать возле дома, если вы хотите дополнительно обезопасить себя от молний.

Почему молния выбирает определенные деревья

Согласно законам физики, электрический разряд стремится пройти кратчайшим путем к земле. Именно поэтому он "выбирает" самые высокие объекты – например, высокие деревья. Также разряды притягивают объекты, которые хорошо проводят электричество. Поэтому породы деревьев, которые имеют лучшую электропроводность, тоже имеют более высокую вероятность поражения.

При ударе молнии дерево иногда буквально разрывается: его сок мгновенно нагревается, испаряется и расширяется, создавая эффект взрыва. Именно поэтому рядом с такими деревьями целесообразно устанавливать громоотводы, которые будут принимать на себя электрический разряд.

Породы деревьев, которые чаще притягивают молнии

Дуб

Это высокое дерево с плотной и влажной древесиной сочетает сразу две характеристики, привлекающие молнии. Кроме того, дубы часто растут поодиночке, а на открытой местности такой объект становится удобной мишенью для электрического разряда.

Клен

Хотя клены обычно ниже дубов, они также могут достигать значительной высоты. Их древесина содержит много влаги, что повышает проводимость. Чтобы уменьшить риски, на участках рекомендуют высаживать низкорослые сорта кленов.

Тополь

Пирамидальные тополя часто используют для озеленения, ведь они быстро растут и хорошо очищают воздух. Однако эти же свойства – высота и влажная древесина – делают их привлекательными для молний. К тому же тополя легко воспламеняются, что повышает риск возникновения пожаров в результате такого попадания.

Сосна

Это одно из самых высоких хвойных деревьев, которое в дополнение содержит в древесине значительное количество смолы. Во время удара молнии смола легко воспламеняется. Вытянутая форма и высота сосны также увеличивают риск поражения, поэтому такие деревья следует высаживать на расстоянии от жилых зданий.

Деревья, которые реже притягивают молнии

Менее уязвимыми являются породы, которые не вырастают очень высокими или растут группами, а не поодиночке. К ним относятся, в частности, буки, которые обычно формируют целые массивы. Также относительно безопасными считаются липы, березы и ели – они имеют более низкую электропроводность и реже становятся мишенью для молний.

