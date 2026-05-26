Названо лучшее время для полива растений летом: это вовсе не утро

Полив является важной задачей для поддержания жизни и процветания растений. Нельзя отрицать, что каждому растению нужна вода для жизни, и мы не всегда можем полагаться на погоду, чтобы обеспечить их всем необходимым.

Полив растений в жаркую погоду может быть сложным и изнурительным, но существуют стратегии, которые помогут сделать выращивание более эффективным в эти трудные времена, пишет OBOZ.UA.

Выбор правильного времени для полива ежедневно и обеспечения соответствующего количества воды – это два решающих решения, которые могут определить, растения будут процветать, или завянут и рискуют погибнуть во время жаркой погоды.

По словам специалистов, каждое растение содержит 80% воды, и единственный способ поглощать воду – это через корни, что делает правильный полив абсолютно необходимым.

Итак, когда оптимальное время для выполнения этой задачи? Весной и осенью поливайте рано утром, но летом лучше всего подождать до вечера, с 17:00 до 19:00, поскольку полив во время полного солнца может обжечь растения.

Во время полива вечером уменьшается риск испарения, поэтому растение действительно поглотит всю предоставленную воду.

Хотя время суток имеет решающее значение, так же важно и количество используемой воды, и, несмотря на то, что растения нуждаются в большем увлажнении в жару, меньше, несомненно, означает больше в самые теплые периоды. Будьте осторожны, чтобы не переувлажнять почву.

