'Лучше не испытывать удачу': на Львовщине пограничники 'поймали' в фотоловушку медведя, волков, лисиц. Видео

Во Львовской области пограничники с помощью камер наблюдения зафиксировали появление бурого медведя. Кроме него, в объектив попали и другие дикие животные, обитающие в этой местности.

Эта территория является естественной средой для зверей и может быть опасной для людей. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Наблюдения проводились с помощью технических средств мониторинга, установленных в пограничной полосе. Лесные массивы Львовщины остаются местом постоянного пребывания диких животных, среди которых хищники и травоядные.

А именно камеры зафиксировали – медведя, волков, лисиц и косуль.

Пограничники отмечают, что появление таких животных является естественным, ведь эта территория не испытывает активного человеческого воздействия.

В то же время граждан призывают воздержаться от посещения пограничной зоны вне разрешенных маршрутов, чтобы избежать потенциальной опасности и не беспокоить диких обитателей леса.

