Лучше, чем кондиционер: как быстро охладить автомобиль в жару

В Украину наступила настоящая жара. При таких высоких температурах салон вашего автомобиля может сильно нагреваться, что может вызвать значительный дискомфорт, когда вы впервые садитесь в него утром.

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Первое, что люди часто делают, садясь в машину в жаркий день, — включают кондиционер. Однако это может быть не самым быстрым и не самым эффективным способом охладиться, пишет OBOZ.UA.

В соцсетях стал вирусным интересный метод, который, по словам экспертов, к тому же имеет научное объяснение.

Итак, сначала нужно опустить окно на заднем левом сиденье, а затем встать с водительского места и просто открыть и закрыть дверь четыре раза. За этим трюком стоит научный принцип, который называется гидродинамикой.

Причина, по которой это работает, заключается в том, что когда вы открываете и закрываете двери, особенно если делаете это быстро, двери выметают весь воздух, который им мешает, создавая зону низкого давления, которая и возникает.

А затем образуется так называемый объемный поток, когда весь горячий, задушливый, ужасный воздух внутри автомобиля вытягивается наружу.

Достаточно всего двух-трех попыток, и ваш автомобиль охладится без использования кондиционера.

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