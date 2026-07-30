Лучшая соль для маринования огурцов: не задерживает процесс брожения

Секрет вкусных и хрустящих маринованных огурцов кроется не только в свежих овощах и правильно подобранных ингредиентах.

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Не менее важно выбрать правильную соль, поскольку неправильно подобранный продукт может повлиять на процесс ферментации и конечный вкус консервации, пишет OBOZ.UA.

Нейодированная каменная соль лучше всего подходит для приготовления маринованных огурцов. Этот вид соли уже много лет рекомендуется для домашнего консервирования, поскольку он не содержит добавленного йода или антислеживающих веществ, которые могут препятствовать процессу ферментации.

Естественному брожению способствуют молочнокислые бактерии. Нейодированная каменная соль не препятствует их активности, позволяя огурцам быстрее приобретать свой характерный вкус, сохранять твердость и меньше портиться.

Хотя йодированная соль прекрасно подходит для повседневного приготовления пищи, её не рекомендуется использовать для маринования. Добавление йода может замедлить рост бактерий, ответственных за брожение, затягивая процесс маринования и не всегда давая желаемые результаты. Также стоит избегать соли, содержащей антислеживающие вещества, которые не нужны при приготовлении домашних консервов.

Некоторые люди используют морскую или гималайскую соль. Обе можно использовать для маринования при условии, что они нейодированные и не содержат добавок. Однако нейодированная каменная соль, которая годами используется для приготовления маринованных огурцов, до сих пор считается самым проверенным и наиболее часто рекомендуемым выбором.

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