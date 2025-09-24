Лосось будет сочнее и вкуснее: из чего приготовить глазурь
Лосось – это питательный ингредиент, богатый белком, минералами и витаминами. Его также рекомендуют, поскольку он богат омега-3 жирными кислотами, которые могут помочь сохранить здоровье вашего сердца.
Но если вы ищете способы улучшить его вкус, вы можете добавить несколько ингредиентов и превратить блюдо в шедевр. Веб-сайт о еде Delish поделился рецептом медово-чесночной глазури, которая имеет насыщенный вкус и готовится менее чем за пять минут. Этот рецепт лосося хорошо сочетается с рисом.
Ингредиенты
- 1/3 стакана меда
- 1/4 стакана соевого соуса с пониженным содержанием натрия
- Две ст. л. свежего лимонного сока
- Одна ч. л. измельченного красного перца
- Три ст. л. оливкового масла первого отжима, разделенные
- Четыре филе лосося, промокнутые бумажными полотенцами
- Соль
- Свежемолотый черный перец
- Три зубчика чеснока, измельченные
- Один лимон, тонко нарезанный кружочками
Способ приготовления
В миске среднего размера смешайте мед, соевый соус, лимонный сок и хлопья красного перца, взбивая их вместе.
Разогрейте две столовые ложки масла в большой сковороде на средне-сильном огне. Как только масло нагреется, но не начнет дымиться, положите филе лосося на сковороду кожей вверх. Приправьте солью и перцем и готовьте примерно две минуты или пока мякоть не прогреется и слегка не поджарится.
Переверните лосося кожей вниз и добавьте оставшуюся столовую ложку масла на сковороду. Добавьте чеснок и пассеруйте примерно одну минуту, пока не появится аромат. Влейте смесь медового соуса и добавьте ломтики лимона.
Продолжайте готовить, периодически поливая лосося, давая соусу испариться на треть, что должно занять еще три минуты.
