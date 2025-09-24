Лосось будет сочнее и вкуснее: из чего приготовить глазурь

Лосось – это питательный ингредиент, богатый белком, минералами и витаминами. Его также рекомендуют, поскольку он богат омега-3 жирными кислотами, которые могут помочь сохранить здоровье вашего сердца.

Но если вы ищете способы улучшить его вкус, вы можете добавить несколько ингредиентов и превратить блюдо в шедевр. Веб-сайт о еде Delish поделился рецептом медово-чесночной глазури, которая имеет насыщенный вкус и готовится менее чем за пять минут. Этот рецепт лосося хорошо сочетается с рисом.

Ингредиенты

1/3 стакана меда

1/4 стакана соевого соуса с пониженным содержанием натрия

Две ст. л. свежего лимонного сока

Одна ч. л. измельченного красного перца

Три ст. л. оливкового масла первого отжима, разделенные

Четыре филе лосося, промокнутые бумажными полотенцами

Соль

Свежемолотый черный перец

Три зубчика чеснока, измельченные

Один лимон, тонко нарезанный кружочками

Способ приготовления

В миске среднего размера смешайте мед, соевый соус, лимонный сок и хлопья красного перца, взбивая их вместе.

Разогрейте две столовые ложки масла в большой сковороде на средне-сильном огне. Как только масло нагреется, но не начнет дымиться, положите филе лосося на сковороду кожей вверх. Приправьте солью и перцем и готовьте примерно две минуты или пока мякоть не прогреется и слегка не поджарится.

Переверните лосося кожей вниз и добавьте оставшуюся столовую ложку масла на сковороду. Добавьте чеснок и пассеруйте примерно одну минуту, пока не появится аромат. Влейте смесь медового соуса и добавьте ломтики лимона.

Продолжайте готовить, периодически поливая лосося, давая соусу испариться на треть, что должно занять еще три минуты.

