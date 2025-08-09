Чем смазать лосось, чтобы он стал еще вкуснее: секретный ингредиент

Рыба – отличное дополнение к вашему еженедельному рациону, а лосось – одна из самых полезных рыб для регулярного употребления, поскольку она богата полезными для сердца омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами. Однако, обычный кусок запеченного или жареного лосося может быстро надоесть.

Именно поэтому блогер и кулинарный эксперт Ники Кингсмилл (@thestarvingartiste_) поделилась в Instagram своим любимым рецептом этого блюда. Как оказалось, сделать лосось непревзойденным может обычный майонез.

Намазывание рыбы майонезом перед приготовлением может показаться странным, но майонез — это в основном масло, приправленное лимонным соком, солью, а иногда горчицей и травами — именно те ингредиенты, которыми вы обычно приправляете рыбу перед приготовлением.

Трудно придумать более простой рецепт, чем этот, поскольку он включает лишь три простых шага. Сначала посолите рыбу, а затем намажьте каждое филе тонким слоем майонеза.

Выпекайте в духовке при температуре 180°C/160°C с вентилятором/газ 4 в течение 15-17 минут.

Этого лосося можно подавать с различными гарнирами, такими как сливочное картофельное пюре и вкусная брокколи. Ники решила подавать лосося позже на салате из капусты.

