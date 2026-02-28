"Личное дело Евгения Енина": в Киеве показали фильм-биографию о погибшем в авиакатастрофе заместителе министра МВД

В Киеве показали документальный фильм-биографию "Личное дело Евгения Енина".

Лента посвящена жизни первого заместителя министра внутренних дел, который трагически погиб в авиакатастрофе вместе с министром Монастырским и их командой в 2023 году в Броварах.

Фильм раскрывает малоизвестные ранее факты о возвращении в Украину 1,5 млрд долларов, украденных Януковичем, установление справедливости по делу MH17, возвращение Скифского золота в Украину, международные суды против России. А также о роли Енина в развитии ударных дронов в первые месяцы большой войны и развитие при его содействии группы дронов Нацгвардии "Лазарь", которая нанесла оккупантам миллиардные убытки.

Фильм уже можно посмотреть по ссылке.