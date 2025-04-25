Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Виталий Коток. Фото

В Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Виталий Коток. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 19 января.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Белоцерковская община получила еще одно печальное известие – погиб наш земляк, водитель стрелкового отделения одной из воинских частей, старший сержант – Виталий Коток (1975 года рождения)", – говорится в сообщении.

Мужественный защитник Украины погиб 19 января 2025 года. Это произошло во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Малая Токмачка, Пологовского района Запорожской области.

"Вечная память нашим Героям! Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Борисполе Киевской области простились с защитником Украины, участником действий в зоне АТО/ООС Ростиславом Файзулиным. Жизнь воина оборвалась 31 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепропетровской области ушел из жизни водитель минометного взвода, военный из Боярки Киевской области Марк Сухов. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 16 апреля.

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