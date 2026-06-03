Летнее солнцестояние: когда самый длинный день 2026 года

В 2026 году летнее солнцестояние приходится на 21 июня. Именно в этот день в Северном полушарии будет самый длинный световой день и самая короткая ночь года, после чего продолжительность дня постепенно начнет уменьшаться.

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Летнее солнцестояние – это астрономический момент, когда Солнце достигает наивысшего положения на небе для Северного полушария. Его часто называют естественной вершиной лета: света еще очень много, но после этой даты день уже потихоньку укорачивается. OBOZ.UA рассказывает, почему происходит солнцестояние и какие народные запреты связывали с этим днем.

Когда будет летнее солнцестояние в 2026 году

В 2026 году день летнего солнцестояния приходится на воскресенье, 21 июня. Для жителей Северного полушария это будет самый длинный день и самая короткая ночь в году.

Астрономически момент солнцестояния наступит около 11:24 по киевскому времени. Именно тогда Солнце достигнет наивысшей точки своего годового пути на небе.

После 21 июня световой день начнет постепенно сокращаться. Сначала эти изменения будут почти незаметными, однако с каждой последующей неделей ночь будет медленно становиться длиннее.

Почему наступает летнее солнцестояние

Летнее солнцестояние происходит из-за наклона земной оси. Ось Земли наклонена примерно на 23,5 градуса относительно плоскости орбиты, по которой планета движется вокруг Солнца. Именно поэтому в течение года Северное и Южное полушария освещаются по-разному.

Когда Северное полушарие максимально наклонено к Солнцу, солнечные лучи падают на него под самым благоприятным углом, а Солнце поднимается выше над горизонтом. В этот период и наступает самый длинный день года.

Традиции летнего солнцестояния

В древности день солнцестояния воспринимали как особое время силы природы, очищения и обновления. Часть древних обрядов впоследствии перешла в традиции Ивана Купала.

Существовало поверье, что в этот период вода, огонь и травы обладают особой энергией. Поэтому на праздник проводили обряды очищения, защиты и гадания.

Девушки плели венки из полевых цветов и пускали их по воде, гадая на любовь. Также купались в водоемах, потому что вода в это время считалась целебной, и собирали лекарственные травы, которым приписывали наибольшую силу именно в период солнцестояния.

Было принято прыгать через огонь. Считалось, что пламя очищает от болезней и плохой энергии, а пара, которая прыгает вместе, будет иметь счастливую судьбу.

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния

С летним солнцестоянием связывали и ряд народных запретов. Они должны были защитить человека от неудач, ссор и потери жизненной силы.

В этот день не советовали ссориться, ругаться и поддаваться негативным эмоциям. По народным представлениям, конфликты в такой период могли надолго "закрепить" плохую энергию.

Также старались не оставлять важные дела незавершенными. Считалось, что беспорядок в день солнцестояния может перейти в будущее и мешать человеку двигаться вперед.

Не советовали ни занимать деньги, ни брать долги. В народной традиции это связывали с риском "отдать" или "связать" финансовую удачу.

Кроме того, избегали темной, грязной или заброшенной одежды, ведь она символизировала потерю солнечной силы. Вместо этого предпочтение отдавали чистому, светлому наряду.

Главный запрет касался внутреннего состояния: в самый длинный день года не стоит впускать в сердце грусть, зависть и злые мысли. В народе верили, что именно в это время такие эмоции особенно легко "цепляются" к человеку.

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