Летнее солнцестояние: когда самый длинный день 2026 года
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В 2026 году летнее солнцестояние приходится на 21 июня. Именно в этот день в Северном полушарии будет самый длинный световой день и самая короткая ночь года, после чего продолжительность дня постепенно начнет уменьшаться.
Летнее солнцестояние – это астрономический момент, когда Солнце достигает наивысшего положения на небе для Северного полушария. Его часто называют естественной вершиной лета: света еще очень много, но после этой даты день уже потихоньку укорачивается. OBOZ.UA рассказывает, почему происходит солнцестояние и какие народные запреты связывали с этим днем.
Когда будет летнее солнцестояние в 2026 году
В 2026 году день летнего солнцестояния приходится на воскресенье, 21 июня. Для жителей Северного полушария это будет самый длинный день и самая короткая ночь в году.
Астрономически момент солнцестояния наступит около 11:24 по киевскому времени. Именно тогда Солнце достигнет наивысшей точки своего годового пути на небе.
После 21 июня световой день начнет постепенно сокращаться. Сначала эти изменения будут почти незаметными, однако с каждой последующей неделей ночь будет медленно становиться длиннее.
Почему наступает летнее солнцестояние
Летнее солнцестояние происходит из-за наклона земной оси. Ось Земли наклонена примерно на 23,5 градуса относительно плоскости орбиты, по которой планета движется вокруг Солнца. Именно поэтому в течение года Северное и Южное полушария освещаются по-разному.
Когда Северное полушарие максимально наклонено к Солнцу, солнечные лучи падают на него под самым благоприятным углом, а Солнце поднимается выше над горизонтом. В этот период и наступает самый длинный день года.
Традиции летнего солнцестояния
В древности день солнцестояния воспринимали как особое время силы природы, очищения и обновления. Часть древних обрядов впоследствии перешла в традиции Ивана Купала.
Существовало поверье, что в этот период вода, огонь и травы обладают особой энергией. Поэтому на праздник проводили обряды очищения, защиты и гадания.
Девушки плели венки из полевых цветов и пускали их по воде, гадая на любовь. Также купались в водоемах, потому что вода в это время считалась целебной, и собирали лекарственные травы, которым приписывали наибольшую силу именно в период солнцестояния.
Было принято прыгать через огонь. Считалось, что пламя очищает от болезней и плохой энергии, а пара, которая прыгает вместе, будет иметь счастливую судьбу.
Что нельзя делать в день летнего солнцестояния
- С летним солнцестоянием связывали и ряд народных запретов. Они должны были защитить человека от неудач, ссор и потери жизненной силы.
- В этот день не советовали ссориться, ругаться и поддаваться негативным эмоциям. По народным представлениям, конфликты в такой период могли надолго "закрепить" плохую энергию.
- Также старались не оставлять важные дела незавершенными. Считалось, что беспорядок в день солнцестояния может перейти в будущее и мешать человеку двигаться вперед.
- Не советовали ни занимать деньги, ни брать долги. В народной традиции это связывали с риском "отдать" или "связать" финансовую удачу.
- Кроме того, избегали темной, грязной или заброшенной одежды, ведь она символизировала потерю солнечной силы. Вместо этого предпочтение отдавали чистому, светлому наряду.
Главный запрет касался внутреннего состояния: в самый длинный день года не стоит впускать в сердце грусть, зависть и злые мысли. В народе верили, что именно в это время такие эмоции особенно легко "цепляются" к человеку.
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