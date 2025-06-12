Летнее солнцестояние: интересные факты об этом дне

Летнее солнцестояние – это не просто самый длинный день в году, но и важное астрономическое событие, имеющее глубокую научную подоплеку. Этот день, который приходится на 20 или 21 июня в Северном полушарии, возвещает о начале астрономического лета.

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Он является результатом наклона земной оси и определяет максимальную продолжительность светового дня. Понимание механизмов солнцестояния позволяет лучше осознать движение Земли вокруг Солнца и цикличность времен года.

Что означает термин "солнцестояние"

По данным NASA, термин "солнцестояние" происходит с латыни и означает "солнце стоит на месте". Это связано с тем, что в день летнего солнцестояния восход солнца наблюдается в самой дальней северо-восточной точке, а закат - в самой дальней северо-западной точке за весь год. В течение нескольких дней до и после солнцестояния солнце также находится вблизи этих крайних точек, прежде чем постепенно возвращается, чтобы восходить и заходить точно на восток во время следующего равноденствия.

Солнцестояние и равноденствие - это ключевые отметки времен года, которые обусловлены наклоном земной оси на 23,5 градуса относительно ее орбиты вокруг Солнца. Именно этот наклон приводит к тому, что разные части Земли получают солнечный свет в течение разного периода времени в зависимости от времени года. Во время летнего солнцестояния Северное полушарие максимально наклонено к Солнцу, получая наибольшее количество солнечных лучей, что и обеспечивает самый длинный день в году. В Северном полюсе солнце вообще не заходит в этот день. В Южном полушарии, наоборот, в это время наступает зимнее солнцестояние, и на Южном полюсе солнце не восходит. В 2025 году летнее солнцестояние состоится 20 июня в 22:42 по восточному времени.

Положение Солнца во время летнего солнцестояния

Во время летнего солнцестояния, чем дальше на север в Северном полушарии, тем больше часов солнечного света наблюдается. Люди в этом полушарии могут заметить, что солнце в полдень находится очень высоко на небе. В то время как во время равноденствия солнце появляется прямо над экватором, во время северного летнего солнцестояния полуденное солнце находится прямо над Тропиком Рака, который расположен примерно на 23,5 градуса севернее экватора. Это самая северная широта, на которой солнце может появляться прямо над головой в полдень.

Дата летнего солнцестояния меняется каждый год (20 или 21 июня) из-за того, что григорианский календарь имеет 365 дней, тогда как полный оборот Земли вокруг Солнца занимает 365,25 дня, что компенсируется високосным годом. Интересно, что летом в Северном полушарии Земля находится дальше всего от Солнца - этот момент называется афелием. Например, 3 июля 2025 года Земля будет на расстоянии более 152 миллионов километров от Солнца, примерно через две недели после июньского солнцестояния.

Продолжительность лета

Существует два определения продолжительности лета: астрономическое и метеорологическое. Астрономическое лето в Северном полушарии начинается в день летнего солнцестояния и длится до осеннего равноденствия, то есть с 20/21 июня до 21-24 сентября. Метеорологическое лето длится с 1 июня по 31 августа. Стоит отметить, что летнее солнцестояние не является самым теплым днем в году, поскольку для нагревания суши и воды на Земле требуется время, явление, известное как сезонное отставание. Даже после солнцестояния Северное полушарие остается наклоненным к Солнцу, что поддерживает высокие температуры.

Летнее солнцестояние на протяжении веков признавалось и отмечалось многими культурами по всему миру. Одним из самых известных доисторических мест, связанных с солнцестоянием, является Стоунхендж в Англии. Во время восхода солнца в самый длинный день года его лучи идеально выравниваются с Пяточным камнем Стоунхенджа, что свидетельствует о глубоких знаниях древних цивилизаций о движении небесных тел. Этот момент до сих пор транслируется в прямом эфире, позволяя миллионам наблюдать за этим уникальным явлением.

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