Когда День летнего солнцестояния: что нельзя делать в этот день

День летнего солнцестояния едва ли не во всех культурах мира считается почитаемым праздником. Этот самый продолжительный световой день года издавна ассоциировали с полным расцветом сил природы и наделяли магическими свойствами.

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Когда летнее солнцестояние состоится в 2025 году, узнавал OBOZ.UA. Рассказываем также, чем оно является с астрономической точки зрения и какие традиции и запреты связаны с ним в народе.

Когда летнее солнцестояние

Согласно расчетам астрономов, летнее солнцестояние 2025 года состоится в субботу, 21 июня в 5:41 утра по киевскому времени. В этот момент Солнце в своем движении по эклиптике попадет в самую северную ее точку, если наблюдать за движением небесных тел в Северном полушарии. В этот момент световой день приобретает наибольшую продолжительность, а ночь, наоборот, становится самой короткой. Также в такой день Солнце в полдень достигает наивысшей своей точки на небосклоне. После летнего солнцестояния продолжительность светового дня начинает постепенно сокращаться.

Народные традиции летнего солнцестояния

У многих народов самый длинный день года отмечается, как праздник животворной силы природы. В Украине издавна он называется Купала. После введения на землях Киевской Руси христианства, этот день сросся с церковным праздником Рождества Иоанна Крестителя (по новому календарю отмечается 24 июня) и даже изменил название на Ивана Купала.

В праздник все собирались вместе и жгли огромный костер, который символизировал силу солнца. Те, кто желали очиститься от зла и найти свое счастье, прыгали через огонь, а влюбленные пары при этом еще и держались за руки – если не разъединятся, отношения в паре должны сложиться счастливые.

Одной из самых интересных традиций был поиск цветка папоротника. Считалось, что он цветет только в купальскую ночь и раскрывает лепестки лишь на мгновение. А тот, кто найдет мифический цветок, будет понимать язык животных, видеть сокровища в земле, а еще получит счастье на всю жизнь.

Что нельзя делать в праздник летнего солнцестояния

Основной запрет праздника – это сон. Считалось, кто проспит купальскую ночь, тот проспит свою судьбу. Исключение делали только для маленьких детей и немощных стариков и больных людей.

Не годилось в такой светлый праздник ссориться или конфликтовать. День летнего солнцестояния считался в народе днем радости, которая не должна быть ничем омрачена.

Не стоит на праздник отдавать или занимать что-то из дома. Считается, что такой долг не вернется и принесет с собой бедность для семьи.

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