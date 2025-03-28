Ленивая запеканка из лаваша, с сырной начинкой: самый простой рецепт блюда для перекуса
Лаваш – универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, запеканок. Еще лаваш подойдет идеально для приготовления тортов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и быстрой запеканки из лаваша, с творогом, тертым твердым сыром и фетой.
Ингредиенты:
- 1 уп тонкого лаваша (2 шт внутри)
- 4 яйца
- 300 мл молока
- 1/3 ч.л. соли
- 200 г кисломолочного творога
- по 100 г: моцареллы, сыра и брынзы/фелаты
- + 100 г моцареллы для присыпки сверху
- кусочек масла
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с молоком и специями.
2. Творог разомните, добавьте тертый сыр, фету, перемешайте.
3. Смажьте форму маслом.
4. Выложите слоями смоченный в яичной смеси лаваш, чередуя с творожной начинкой. Сверху залейте оставшейся яичной смесью. Запекайте при 180 градусах 35-40 мин до румяности сверху.
После выпечки обязательно смазываем маслом и накрываем фольгой, чтобы не образовалась твердая корочка.
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