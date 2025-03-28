Ленивая запеканка из лаваша, с сырной начинкой: самый простой рецепт блюда для перекуса

Лаваш – универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, запеканок. Еще лаваш подойдет идеально для приготовления тортов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и быстрой запеканки из лаваша, с творогом, тертым твердым сыром и фетой.

Ингредиенты:

1 уп тонкого лаваша (2 шт внутри)

4 яйца

300 мл молока

1/3 ч.л. соли

200 г кисломолочного творога

по 100 г: моцареллы, сыра и брынзы/фелаты

+ 100 г моцареллы для присыпки сверху

кусочек масла

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с молоком и специями.

2. Творог разомните, добавьте тертый сыр, фету, перемешайте.

3. Смажьте форму маслом.

4. Выложите слоями смоченный в яичной смеси лаваш, чередуя с творожной начинкой. Сверху залейте оставшейся яичной смесью. Запекайте при 180 градусах 35-40 мин до румяности сверху.

После выпечки обязательно смазываем маслом и накрываем фольгой, чтобы не образовалась твердая корочка.

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