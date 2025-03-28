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Ленивая запеканка из лаваша, с сырной начинкой: самый простой рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
588
Ленивая запеканка из лаваша, с сырной начинкой: самый простой рецепт блюда для перекуса

Лаваш – универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, запеканок. Еще лаваш подойдет идеально для приготовления тортов.

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Запеканка из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и быстрой запеканки из лаваша, с творогом, тертым твердым сыром и фетой.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 1 уп тонкого лаваша (2 шт внутри)
  • 4 яйца
  • 300 мл молока
  • 1/3 ч.л. соли
  • 200 г кисломолочного творога
  • по 100 г: моцареллы, сыра и брынзы/фелаты
  • + 100 г моцареллы для присыпки сверху
  • кусочек масла

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с молоком и специями.

Яйца для заливки

2. Творог разомните, добавьте тертый сыр, фету, перемешайте.

Начинка для блюда

3. Смажьте форму маслом.

Приготовление блюда

4. Выложите слоями смоченный в яичной смеси лаваш, чередуя с творожной начинкой.  Сверху залейте оставшейся яичной смесью. Запекайте при 180 градусах 35-40 мин до румяности сверху.

Сколько готовить блюдо

После выпечки обязательно смазываем маслом и накрываем фольгой, чтобы не образовалась твердая корочка.

Готовая запеканка

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