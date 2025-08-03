Легендарный Иван Поддубный: 'русский борец', считавший себя украинцем, умер от голода

Иван Поддубный – личность легендарная, в его жизнеописании правда тесно переплелась с вымыслом. Он одержал множество престижных побед, в том числе несколько раз завоевал звание чемпиона мира по греко-римской борьбе на соревнованиях 1905-1908 годов в Париже. Поддубного принято называть "русским борцом", хотя это звание не более чем дань рекламной кампании, которую развернули в начале прошлого века перед его выступлениями в Европе. Такое прозвище было не единственным – на афишах Поддубного того времени также можно прочитать и другие: "Русский лев", "Русский казак", "Иван Грозный". Чаще всего слово "русский" автоматически присоединяли к рекламным титулам выходцев из Российской империи, так что к национальности Поддубного оно никакого отношения не имело. Тем более сам он в течение жизни неоднократно настаивал на том, что является украинцем, что очень дорого ему обошлось.

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Уроженец Черкасской области

Иван Максимович Поддубный родился в октябре 1871 года в селе Красеновка Золотоношского уезда Полтавской губернии (ныне – Черкасская область Украины) в семье, ведущей свою родословную от запорожских козаков. Свою невероятную силу он унаследовал от отца, недаром уже в зрелом возрасте Иван говорил, что в жизни не встречал человека сильнее его: Поддубный-старший мог играючи забросить на воз мешок с зерном весом в пять (!) пудов. Возможно, Иван так всю жизнь и прожил бы в селе, занимаясь – как его отец и дед – крестьянским трудом, но любовь к красавице Алене Витяк, дочке зажиточного односельчанина, перевернула его жизнь с ног на голову. Отец девушки ни за что не дал бы благословения на такой, на его взгляд, неравный брак, и Поддубный уехал в Крым – на заработки. Его физическая сила оказалась востребованной – он работал докером в черноморских портах, сначала в Севастополе, а затем в Феодосии. Как-то на глаза Поддубному попалась автобиография знаменитого атлета Карла Абса, которого называли "немецким дубом", с описанием силовых упражнений, и это резко изменило его жизнь – он начал тренироваться, осваивая приемы греко-римской борьбы.

Всему виной любовь

Дебют Поддубного на цирковой арене состоялся в 1896 году в Феодосии – он принял участие в проходившем там борцовском чемпионате. Цирковым силачом Иван Максимович тоже стал по велению сердца – он влюбился в красавицу-циркачку Эмилию, которая хоть и значительно превосходила его по возрасту, всегда была в центре внимания многочисленных поклонников. Обратить на себя ее внимание он мог одним-единственным способом – выйти на бой и победить. Выступление борца-любителя, о котором еще вчера никто даже не слышал, стало сенсацией – несмотря на отсутствие серьезной профессиональной подготовки и должного опыта, он победил во всех боях того вечера. Устроить личную жизнь это ему не помогло – красавица Эмилия предпочла ему другого, более состоятельного поклонника, зато Поддубный понял, чем он может заниматься, зарабатывая при этом неплохие деньги. В цирке Труцци в Севастополе Иван Максимович выступал уже не только как борец – он показывал силовые трюки, поражавшие воображение зрителей. Так, он мог горизонтально держать телеграфный столб, за два конца которого цеплялись люди. Нагрузка увеличивалась до тех пор, пока не ломался… столб. Сам же Поддубный – во всяком случае, так казалось со стороны – делал все без усилий, играючи. В это время Иван Максимович также поработал над своим имиджем, отрастив и лихо закрутив усы, подчеркнув этим свое украинское – козацкое происхождение.

Кто уложил Поддубного на лопатки

Турниры, в которых участвовал Поддубный, следовали один за другим, и во всех он побеждал безоговорочно. Причем для того, чтобы уложить противника на лопатки, ему иногда требовалось минимум времени – например, шведского борца Андерсона он одолел… за минуту. Правда, в связи с победой Ивана Максимовича в тот раз разразился скандал: публика решила, что швед специально поддался Поддубному, и чуть не разнесла цирк из-за того, что ее лишили заслуженного – и более продолжительного – зрелища. Зрители требовали повторить бой, но Андерсон дрожал от страха и наотрез отказывался снова выходить на арену с Иваном Максимовичем, и согласился только тогда, когда тот пообещал поддаться и "лечь" под шведа. Свое слово Поддубный сдержал: после непродолжительной борьбы он лег на арену, а Андерсона поднял на вытянутых руках высоко над собой – на этот раз публика была в восторге.

Противостояние с Раулем ле Буше

Сказать, что Поддубный совсем не проигрывал, нельзя, но каждый раз такой результат был обусловлен человеческой хитростью и подлостью, как это произошло на турнире в Париже с французским борцом Раулем де Буше. Перед выходом на арену француз натер открытые части тела оливковым маслом, поэтому Поддубному никак не удавалось ухватить соперника – тот выскальзывал у него из рук. Судьи засчитали Ивану Максимовичу поражение, он же был так поражен неслыханной несправедливостью, что даже хотел бросить борцовскую карьеру, но, к счастью, передумал. Ле Буше он отомстил на турнире в Петербурге, продержав его – под хохот и улюлюканье публики – в коленно-локтевой позиции около двадцати минут, а впоследствии еще на одном турнире в ходе боя сломал ему челюсть. В результате Ле Буше так обозлился на Поддубного, что даже подослал к нему наемных убийц, но те оказались не слишком умелыми и поставленную перед ними задачу не выполнили.

И снова женщина

Несмотря на повсеместные победы (одни награды Поддубного к 1910 году весили два (!) пуда), он чуть было не ушел из спорта. Причиной тому в очередной раз стала женщина – Антонина Квитко-Кузьменко. Женившись на ней, Иван Максимович вернулся в Красеновку, где купил дом и три мельницы, но вести хозяйство не смог – он был слишком непрактичным и быстро разорился. Разочаровавшись в сельской идиллии, три года спустя он снова вернулся на цирковую арену.

Влияние революции 1917 года

Революция 1917 года перевернула с ног на голову жизнь многих людей, и Поддубный не стал исключением – с ним стали происходить неприятные события. Во время турнира в Керчи в него стрелял пьяный белогвардеец, в Житомире его вызвал на дуэль адъютант Нестора Махно – о чем очень пожалел, поскольку Поддубный его чуть не убил. В Одессе его и вовсе забрали в ЧК – перепутали с однофамильцем, но несколько суток в холодном подвале по колено в воде продержали. Поскольку беда редко приходит одна, именно в это время от Ивана Максимовича сбежала жена, прихватив с собой все его награды. Когда от них не осталось и следа, то есть жить ей и ее любовнику стало не на что, неверная супруга начала проситься обратно, но Поддубный не захотел ее даже слушать. А спустя некоторое время в Ростове он наконец встретил женщину, какую всегда искал, – вдову Марию Семеновку Машонину, на которой тут же женился. Эти отношения стали самыми счастливыми и продолжительными в его жизни.

Поездка в США и ее последствия

К своему 50-летнему юбилею Поддубный, который, по мнению врачей, находился в безупречной физической форме, достиг неплохих профессиональных результатов: он выступал в Московском цирке и ездил на гастроли. В 1926 году ему разрешили поехать в турне в США, где Поддубному сопутствовал феноменальный успех. Одержав множество побед в Новом Свете, Иван Максимович заработал полмиллиона долларов – фантастические по тем временам деньги, которые ему не выплатили. Организаторы гастролей заявили, что для их получения ему нужно стать гражданином США, но Поддубный отказался – он хотел вернуться домой. Мнения биографов борца об этих событиях расходятся: одни считают, что американцы просто обманули доверчивого борца, другие – что все было по-честному. После возвращения в Советский Союз борца арестовали, бросили в тюрьму и пытали, требуя назвать номера его зарубежных счетов. Существует также версия, что арест и "допросы с пристрастием" были связаны не с американскими гонорарами, а с желанием Поддубного указать в паспорте национальность "украинец" и написать фамилию на украинский манер – "Пиддубный", но подтверждающих это доказательств нет. Но как бы там ни было, власти, не захотев скандала в мировой прессе, – имя Ивана Максимовича было слишком известным – освободили Поддубного и даже наградили его орденом Трудового Красного Знамени и присвоили ему звание "Заслуженный артист РСФСР".

Маркер в бильярдной при немецком госпитале

Когда началась Вторая мировая война, Поддубный остался в Ейске, где они с женой купили домик за несколько лет до этого. В годы немецкой оккупации он работал маркером в бильярдной при военном госпитале, что позволило им с женой выжить – какое-то время они даже питались в столовой для раненых. Говорят, что, уходя из Ейска, немцы предлагали ему уехать с ними, но Поддубный отказался. Несмотря на то что знаменитый борец ходил по улицам города с советским орденом на пиджаке, оккупационные власти его не тронули, а вот советские власти супа из немецкой столовой ему не простили – кто-то из местных жителей написал на Поддубного донос, что было чревато более чем серьезными последствиями. Но обошлось, а в 1945 году ему даже присвоили звание "Заслуженный мастер спорта СССР".

"Заслуженный мастер спорта" умер от голода

На склоне жизни знаменитый борец, несмотря на все свои звания и награды, бедствовал. На работу его не брали, жить было не на что. К тому же он сломал ногу, что в преклонном возрасте очень опасно, и передвигался на костылях. 8 августа 1949 года Поддубного не стало – он скончался от инфаркта на 78-м году жизни. Поле смерти в его бумагах были найдены письма, адресованные Клименту Ворошилову. В них он скромно напоминал о своих многочисленных заслугах и званиях и просил об одном: прикрепить его к рабочей столовой находящегося неподалеку завода, чтобы он мог поесть хотя бы раз в сутки. Иван Максимович так и не отправил его – постеснялся. "Заслуженный мастер спорта СССР" умер от голода…