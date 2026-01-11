Лед – коварный: спасатели сказали, сколько людей погибли на водоемах Украины с начала 2026 года

В первые дни 2026 года на украинских водоемах погибли 7 человек, среди них ребенок. Чрезвычайники отмечают, что лед остается слишком опасным для рыбалки и прогулок.

Об этом во время брифинга сообщил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий. По его словам, с начала года чрезвычайники спасли 5 человек, однако для 7 человек последствия оказались фатальными.

Он напомнил, что из-за нестабильной температуры лед на водоемах остается хрупким, поэтому стоит помнить о правилах безопасности.

"На водных объектах погибли семь человек, в том числе ребенок 2013 года рождения. Сейчас лед слишком хрупкий – еще нет стабильных морозов для безопасной рыбалки или прогулок", – отметил Александр Хорунжий.

Спасатели напоминают, что безопасная толщина льда для одного человека составляет 7–10 см, а для группы – 15–20. Также в ГСЧС предостерегают: двигаться по льду группой следует с соблюдением дистанции 5– 6 м между людьми.

Безопасно проверить толщину льда можно только палкой, зато бить по поверхности ногой чрезвычайники категорически запрещают.

Что делать, если провалились под лед

Если вы провалились под лед, спасатели советуют:

не поддаваться панике, не делать резких движений, стабилизировать дыхание и избегать погружения с головой;

раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение;

попробовать осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а затем и другую ногу на лед;

выбравшись на лед, перекатиться и отползти к берегу в том направлении, откуда пришли.

Если у вас на глазах под лед провалился человек, то:

крикнуть, что вы идете на помощь;

без надобности не рисковать, по возможности позвать других;

протянуть пострадавшему длинный шест, доску, палку от лыж, лыжу, хоккейную клюшку или веревку, связанные ремни и т.п;

вытянуть пострадавшего и ползти вместе к берегу;

когда пострадавший будет в безопасном месте, вызвать "скорую" и оказать первую помощь: снять мокрую одежду, выкрутить и одеть обратно, по возможности укутать полиэтиленовой пленкой, приложить к телу теплый предмет и добраться до помещения;

ни в коем случае не давать спасенному алкоголь, зато можно напоить пострадавшего чаем.

Как сообщал OBOZ.UA,на Полтавщине, в городе Карловка, двое детей провалились под лед. Благодаря прохожим, которые вызвали спасателей, несовершеннолетних удалось спасти.

Также в Дарницком районе Киева неравнодушные прохожие спасли рыбака, провалившегося под лед на Днепре. ЧП произошло 5 марта. Жителей города снова призвали не игнорировать правила безопасности.

