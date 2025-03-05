В Киеве неравнодушные люди спасли провалившегося под лед рыбака. Подробности, фото и видео

В Дарницком районе Киева неравнодушные прохожие спасли провалившегося под лед на Днепре рыбака. ЧП произошло в среду, 5 марта.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Жителей города снова призвали не игнорировать правила безопасности.

По словам спасателей, поступило сообщение о том, что в Дарницком районе на реке Днепр вблизи Днепровской набережной столицы один рыбак провалился под лед.

"Еще до прибытия водолазов ГСЧС мужчине 1974 года рождения оказали помощь трое очевидцев: двое из них бросились спасать рыбака, а другой использовал веревку. Прибывшие на место происшествия спасатели помогли спасенному добраться до кареты скорой, которая уже ждала на берегу", – говорится в сообщении.

По словам одного из участников спасательной операции Сергея, "лед был очень хрупкий и тонкий". Он признался, что и его самого замерзшая поверхность водоема не выдержала при попытке помочь рыбаку.

К счастью, это событие имело счастливый финал: провалившийся под лед мужчина после осмотра бригадой СМП отправился домой целый и невредимый.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители совместно с сотрудниками ГСЧС спасли пятерых рыбаков, оказавшихся на льду в километре от берега. Событие произошло недалеко от села Новые Петровцы Киевской области на реке Днепр.

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