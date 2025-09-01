Кухонная плитка будет сиять чистотой: помойте ее неожиданным средством

Многим людям приходится регулярно чистить плитку на кухне. Во время приготовления пищи она легко загрязняется, и ее трудно поддерживать в блестящем состоянии.

Между тем затирка между плиткой может быстро обесцветиться от чрезмерной влаги и брызг пищи. Экспреты рассказали о необычном лайфхаке, который поможет очистить плитку без химии, пишет OBOZ.UA.

Зубная паста может быть решением для чистки кухни. Оказывается, зубная паста имеет два замечательных преимущества, когда дело доходит до чистки кухонной плитки. Первое заключается в том, что она помогает очистить затирку между плитками. Хотя вы можете поддерживать чистоту самих плиток, затирка может быть сложнее, а плохая затирка может сделать всю поверхность грязной. Но чтобы ваша кухонная плитка выглядела как можно более свежей, можно использовать зубную пасту.

Так, отбеливающая зубная паста прекрасно подходит для затирки, чтобы вернуть ей блеск. Она имеет абразивность, которая прекрасно подходит для чистки, а ее отбеливающие факторы добавляют дополнительного блеска.

Просто нанесите немного негелевой зубной пасты на затирку и осторожно почистите ее зубной щеткой.

Между тем зубную пасту можно использовать на самой плитке, особенно на плитке с царапинами. Они могут легко появиться во время приготовления пищи и уборки, но есть простое решение.

Этот метод лучше всего работает, если царапины не слишком глубокие в плитке. Сначала следует протереть кухонную плитку мягкой тряпкой, чтобы избавиться от лишней пыли, грязи и мусора. Затем нанесите зубную пасту непосредственно на царапины.

Если осторожно потереть зубной пастой царапину, а затем вытереть ее, царапины, по их словам, станут менее заметными. Однако, крайне важно сначала протереть поверхность плитки. Иначе зубная паста не подействует

