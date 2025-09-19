Кто может получить бронь от мобилизации до конца войны: детальное объяснение

Несмотря на всеобщую мобилизацию, которая продолжается в Украине с начала полномасштабной войны, определенным категориям граждан предоставляется бронь от призыва. Часть из нихполучает бессрочное освобождение от мобилизации.

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", бронирование военнообязанных проводится либо на конкретный срок, либо до завершения мобилизации. В этом законе также определено, кого именно могут забронировать для обеспечения работы государственных органов.

Во время войны в Украине мобилизация касается мужчин, которые пригодны к службе. Однако есть категории людей, которых не мобилизуют. Некоторые из них получают бронирование на все время мобилизации, то есть бессрочно.

Что такое бессрочная бронь

Бессрочнаябронь — это фактическая отсрочка от мобилизации, предоставляемая определенным категориям работников, занимающих ключевые должности. В отличие от обычной брони, которая имеет ограниченный срок, бессрочная бронь предоставляется на весь период мобилизации.

Кому предоставляется бессрочная бронь

Такую бронь могут получить работники органов государственной власти и местного самоуправления. Это означает, что их не будут призывать в Вооруженные Силы Украины до завершения мобилизации.

Бессрочное бронирование также получают работники Национальной полиции, НАБУ, ГБР, органов прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, уголовно-исполнительной службы, Службы судебной охраны, а также работникам судов.

Кроме того, она действует для сотрудников патронатных служб, которые постоянно работают в государственных органах на всей территории Украины.

