Украинцев будут бронировать от мобилизации по-новому: что важно знать военнообязанным

В Украине заработали новые правила бронирования от мобилизации работников на прифронтовых территориях. Теперь критически важные предприятия из ряда отраслей, в частности энергетики, связисты и медики, смогут забронировать 100% работников.

Это позволит сохранить бесперебойную работу прифронтовых предприятий, сохранить им рабочие места и в дальнейшем работать, поддерживая экономику и устойчивость региона. Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, забронировать специалистов можно в Дії.

Кто сможет бронировать всех работников

Новые правила распространяются на критически важные предприятия – компании, обеспечивающие жизнедеятельность региона и непрерывно работающие в зоне боевых действий. Это предприятия из таких отраслей:

обеспечение армии;

связь;

энергетика;

транспорт;

медицина;

производство стратегической продукции и тому подобное.

Как забронировать 100% работников

Проверить, входит ли территория, где находится предприятие, в Перечень территорий, где ведутся или велись боевые действия или которые временно оккупированы.

Подать запрос в областную военную администрацию по месту осуществления деятельности на подтверждение права на бронирование по увеличенному проценту.

В случае принятия положительного решения орган, предоставивший статус критически важного предприятия, актуализирует данные в Едином перечне таковых.

Оформить бронирование для всех необходимых специалистов через портал Дія.

Как подать заявку на бронирование через Дію: инструкция

Авторизоваться на портале Дія и выбрать услугу "Бронирование работников".

Внести данные работников и подтвердить зарплату (средняя зарплата работников должна быть не менее 20 тыс. грн).

Подписать документы как руководитель или уполномоченное лицо.

Результат поступит в личный кабинет и на электронную почту, а подтвержденное бронирование автоматически появится в приложении Резерв+. Оно будет действовать до 12 месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине расширили перечень предприятий, на которых разрешается бронирование 100% военнообязанных. Для обеспечения обороноспособности страны во время военного положения теперь туда входят также предприятия, критически важные для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины. Ранее им разрешалось бронировать 50% своих военнообязанных работников.

