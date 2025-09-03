Украинцев будут бронировать от мобилизации по-новому: что важно знать военнообязанным
В Украине заработали новые правила бронирования от мобилизации работников на прифронтовых территориях. Теперь критически важные предприятия из ряда отраслей, в частности энергетики, связисты и медики, смогут забронировать 100% работников.
Это позволит сохранить бесперебойную работу прифронтовых предприятий, сохранить им рабочие места и в дальнейшем работать, поддерживая экономику и устойчивость региона. Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, забронировать специалистов можно в Дії.
Кто сможет бронировать всех работников
Новые правила распространяются на критически важные предприятия – компании, обеспечивающие жизнедеятельность региона и непрерывно работающие в зоне боевых действий. Это предприятия из таких отраслей:
- обеспечение армии;
- связь;
- энергетика;
- транспорт;
- медицина;
- производство стратегической продукции и тому подобное.
Как забронировать 100% работников
- Проверить, входит ли территория, где находится предприятие, в Перечень территорий, где ведутся или велись боевые действия или которые временно оккупированы.
- Подать запрос в областную военную администрацию по месту осуществления деятельности на подтверждение права на бронирование по увеличенному проценту.
- В случае принятия положительного решения орган, предоставивший статус критически важного предприятия, актуализирует данные в Едином перечне таковых.
- Оформить бронирование для всех необходимых специалистов через портал Дія.
Как подать заявку на бронирование через Дію: инструкция
- Авторизоваться на портале Дія и выбрать услугу "Бронирование работников".
- Внести данные работников и подтвердить зарплату (средняя зарплата работников должна быть не менее 20 тыс. грн).
- Подписать документы как руководитель или уполномоченное лицо.
Результат поступит в личный кабинет и на электронную почту, а подтвержденное бронирование автоматически появится в приложении Резерв+. Оно будет действовать до 12 месяцев.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине расширили перечень предприятий, на которых разрешается бронирование 100% военнообязанных. Для обеспечения обороноспособности страны во время военного положения теперь туда входят также предприятия, критически важные для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины. Ранее им разрешалось бронировать 50% своих военнообязанных работников.
