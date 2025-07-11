Кучи гниющих водорослей и грязный песок: во что превратились популярные курорты Азовского моря за три года российской оккупации

Когда-то популярные курорты Азовского моря, оккупированные россиянами, теперь в запущенном состоянии. Пустые пляжи, горы водорослей, грязный песок, заброшенные и разграбленные базы отдыха – так теперь выглядит побережье, куда любили приезжать украинские семьи с детьми.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Россияне грабят базы отдыха

Оккупационные российские власти заявили, что захваченное побережье Азовского моря через пять лет должно стать курортной жемчужиной и войти в путинский проект "Пять морей". Однако почти за три с половиной года оккупации такие города как Кирилловка, Бердянск и населенные пункты вдоль Азовского побережья превратились в запущенную провинцию с заброшенными базами отдыха.

До 2022 года только Бердянск посещали до 2 миллионов отдыхающих, тут было 500 баз отдыха и отелей.

Сейчас большинство баз закрыто, а часть из них разграблены. Еще часть баз захватили российские военные.

"Они без спроса заходят на приглянувшиеся им базы, живут там, все ломают, грабят. Когда домики становятся уже непригодными, все коммуникации разрушены, они находят себе новое место жительства. Местные жители к этим базам стараются близко не подходить, потому что там может случиться что угодно", – рассказывает OBOZ.UA один из местных жителей.

Сами оккупанты заставляют хозяев гостиниц, баз отдыха готовиться к летнему сезону и открываться для туристов.

"Ну какие туристы могут приехать в Бердянск? Как правило, к морю приезжают на выходные жители захваченной Донецкой области. Кто-то на пару дней, кто-то на недельку. Денег у них не так много, особой выгоды от них хозяева жилья не получают. Да и многие стараются снять комнаты в квартирах или домах местных жителей. Там она стоит 500 руб. (250 грн) в сутки с человека", – продолжает мужчина.

Но цены на жилье на побережье Азовского моря сильно отличаются. Например, относительно хороший номер в гостинице с завтраком возле моря может стоить 5000-7000 рублей (2500-3500 грн).

Номер в гостевом доме от 1500 руб. до 4000 руб. (750-2000 грн). То же самое и в Бердянске.

Отдыхают тут в основном "чиновники" оккупационных властей и российские военные.

Высокие цены и пустые пляжи

Пляжами на побережье с 2022 года никто не занимался, сюда не привозили свежий песок, а тот, что еще остался, редко чистят. Поэтому люди загорают среди куч старых водорослей, что выбрасывает море.

"Порой они так воняют, что долго находиться на пляже невозможно. А кто их будет убирать? Тут коммунальные службы плохо работают. Если кто-то захватывает часть пляжа и выставляет шезлонги, то ту часть еще могут убирать. А так загораешь среди куч мусора", – жалуется одна из отдыхающих.

Но все ощущают, что курортные города Азовского моря практически превратились в российские военные базы. Постоянно над пляжем кружат военные вертолеты, которые распугивают людей. На улицах много пьяных военных, они осаждают местные кафе и бары.

Тут совершается много преступлений российскими военнослужащими, которые чувствуют себя безнаказанными. Драки, пьяные разборки стали привычными. Поэтому даже немногие отдыхающие предпочитают поздно вечером на улицы не выходить.

"Если ранее в Бердянске, Кирилловке до ночи гремела музыка, работали дискотеки, ночные клубы, работали аттракционы, то сейчас все это закрыто. Только отдельные бары, пивнушки, наливайки открыты до поздней ночи", – делится жительница Бердянска.

Даже днем набережные курортных городов возле моря выглядят пустынно. Редкие туристы приходят на пляж, многие торговые точки закрыты. От былых популярных семейных курортов Азовского моря тут и следа не осталось.