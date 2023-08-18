Кто такой бровар: объяснение языковеда

Наши предки часто использовали слово "бровар" и даже сейчас его можно услышать во время разговора. Но не все украинцы понимают, что это значит.

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Возродилось это слово с помощью рекламы и используется для рекламирования хмельного и пенистого напитка. Об этом рассказал известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко.

Слово "бровар" известно в Украине еще с XVII века, но со временем оно начало забываться.

Языковед отметил, что "бровар" – это пивоваренный завод. А в старые времена им также называли рабочего пивоваренного завода, то есть "бровар" – это пивовар.

Интересно, что таким образом образовалось название города Бровары под Киевом. Но согласно литературному языку город должен называться Бровари, а не Бровары.

Так исторически случилось, что ошибочную форму узаконили, поэтому официальное название этого города – Бровары.

Также Авраменко объяснил, как заменить слово "холостяк". В украинском языке такого слова лучше избегать. Языковед предложил более удачный ответчик.

Издавна холостого мужчину называют "парубком", также можно употреблять прилагательное "неодружений".

А женщину нужно называть – "незаміжня" или "неодружена". Слово "неодружена" лучше записывать в документах. Так же стоит отдавать предпочтение форме "одружена", а не "заміжня" в формальных ситуациях.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, публиковал объяснение филолога, с какой буквы в украинском языке нужно писать "с днем рождения".



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